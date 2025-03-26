В Курганской области задержали мужчину, который пытался изнасиловать девушку. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Шадринске задержан 33-летний мужчина
В Шадринске задержан 33-летний мужчина Фото:

В Шадринске (Курганская область) был задержан 33-летний мужчина. Он напал и попытался изнасиловать девушку. Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета России по Курганской области.

Инцидент случился во дворе дома по улице Красноармейской. Мужчина, угрожая убийством, попытался изнасиловать девушку. «Однако довести свой умысел до конца не смог из-за активного сопротивления потерпевшей», — отмечают в ведомстве.

Пострадавшая сразу же сообщила о происшествии в полицию. Преступник был задержан после того, как попал в поле зрения камер видеонаблюдения. В настоящее время ему уже предъявлено обвинение.

Ранее URA.RU писало, что житель Шадринска призывал людей к революции через соцсети. Его задержали сотрудники ФСБ в Москве.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Шадринске (Курганская область) был задержан 33-летний мужчина. Он напал и попытался изнасиловать девушку. Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета России по Курганской области. Инцидент случился во дворе дома по улице Красноармейской. Мужчина, угрожая убийством, попытался изнасиловать девушку. «Однако довести свой умысел до конца не смог из-за активного сопротивления потерпевшей», — отмечают в ведомстве. Пострадавшая сразу же сообщила о происшествии в полицию. Преступник был задержан после того, как попал в поле зрения камер видеонаблюдения. В настоящее время ему уже предъявлено обвинение. Ранее URA.RU писало, что житель Шадринска призывал людей к революции через соцсети. Его задержали сотрудники ФСБ в Москве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...