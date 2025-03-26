В Шадринске (Курганская область) был задержан 33-летний мужчина. Он напал и попытался изнасиловать девушку. Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета России по Курганской области.
Инцидент случился во дворе дома по улице Красноармейской. Мужчина, угрожая убийством, попытался изнасиловать девушку. «Однако довести свой умысел до конца не смог из-за активного сопротивления потерпевшей», — отмечают в ведомстве.
Пострадавшая сразу же сообщила о происшествии в полицию. Преступник был задержан после того, как попал в поле зрения камер видеонаблюдения. В настоящее время ему уже предъявлено обвинение.
Ранее URA.RU писало, что житель Шадринска призывал людей к революции через соцсети. Его задержали сотрудники ФСБ в Москве.
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