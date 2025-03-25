25 марта 2025

Курганцы смогут увидеть уникальное астрономическое явление

Курганцы смогут увидеть солнечное затмение
© Служба новостей «URA.RU»
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Затмение случится в субботу, 29 марта
Затмение случится в субботу, 29 марта Фото:

Жители Кургана смогут наблюдать солнечное затмение в субботу 29 марта. Максимальная фаза затмения придется на 15:49. Об этом сообщил telegram-канал «Курганистан».

«Солнечное затмение смогут увидеть курганцы уже в эту субботу. Его можно будет наблюдать 29 марта с 13:51 до 17:44 по местному времени. Максимальная фаза наступит в 15:49», — пишет telegram-канал «Курганистан».

Это редкое явление, когда Луна частично закрывает солнце, создавая уникальное зрелище на небе. Частичное солнечное затмение 29 марта завершит коридор затмений — период, считающийся фатальным из-за сильного влияния на жизни людей по мнению астрологов. Максимальная фаза (0,94) будет наблюдаться в районе Гудзонова залива. В России затмение будет видно на Европейской территории, в Западной Сибири, Санкт-Петербурге и Москве. Для безопасного наблюдения необходимо использовать специальные очки или фильтры для защиты глаз.

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Жители Кургана смогут наблюдать солнечное затмение в субботу 29 марта. Максимальная фаза затмения придется на 15:49. Об этом сообщил telegram-канал «Курганистан». «Солнечное затмение смогут увидеть курганцы уже в эту субботу. Его можно будет наблюдать 29 марта с 13:51 до 17:44 по местному времени. Максимальная фаза наступит в 15:49», — пишет telegram-канал «Курганистан». Это редкое явление, когда Луна частично закрывает солнце, создавая уникальное зрелище на небе. Частичное солнечное затмение 29 марта завершит коридор затмений — период, считающийся фатальным из-за сильного влияния на жизни людей по мнению астрологов. Максимальная фаза (0,94) будет наблюдаться в районе Гудзонова залива. В России затмение будет видно на Европейской территории, в Западной Сибири, Санкт-Петербурге и Москве. Для безопасного наблюдения необходимо использовать специальные очки или фильтры для защиты глаз.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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