Курганцы смогут увидеть уникальное астрономическое явление

Жители Кургана смогут наблюдать солнечное затмение в субботу 29 марта. Максимальная фаза затмения придется на 15:49. Об этом сообщил telegram-канал «Курганистан».
«Солнечное затмение смогут увидеть курганцы уже в эту субботу. Его можно будет наблюдать 29 марта с 13:51 до 17:44 по местному времени. Максимальная фаза наступит в 15:49», — пишет telegram-канал «Курганистан».
Это редкое явление, когда Луна частично закрывает солнце, создавая уникальное зрелище на небе. Частичное солнечное затмение 29 марта завершит коридор затмений — период, считающийся фатальным из-за сильного влияния на жизни людей по мнению астрологов. Максимальная фаза (0,94) будет наблюдаться в районе Гудзонова залива. В России затмение будет видно на Европейской территории, в Западной Сибири, Санкт-Петербурге и Москве. Для безопасного наблюдения необходимо использовать специальные очки или фильтры для защиты глаз.
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