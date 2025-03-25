Солнечное затмение 29 марта 2025: что можно и нельзя делать

Солнечное затмение ожидается 29 марта 2025 года. В этот день завершится коридор затмений — период, который астрологи называют фатальным из-за сильного влияния на жизни людей. Кроме того, затмение — одно из самых красивых астрологических явлений, наблюдать за которым смогут жители нескольких регионов России. Астролог и таролог по бизнесу и отношениям Борис Зак в беседе с URA.RU рассказал о влиянии затмения на людей и о том, где его можно увидеть.
Что такое солнечное затмение
Солнечное затмение — природное явление, при котором с Земли видно, как Луна полностью или частично закрывает собой Солнце. Луна, находясь между Землей и Солнцем, отбрасывает на Землю тень. Луна постепенно начинает заслонять собой Солнце, и с Земли кажется, что светило как будто накрывают темным пятном.
Солнечные затмения происходят только в фазе новолуния — короткого периода, когда Луна находится на одной прямой между Землей и Солнцем. Астролог Борис Зак сообщил, что новолуние произойдет 29 марта в 13:58 по мск, а пик солнечного затмения — за несколько минут до новолуния.
Виды солнечных затмений:
- Полное — в процессе затмения Луна полностью закрывает солнечный диск.
- Частное — в процессе затмения Луна лишь частично закрывает солнечный диск.
- Кольцеобразное — в процессе затмения Луна закрывает центральную часть солнечного диска, при этом вокруг темного силуэта Луны остается видимое светящееся кольцо.
- Гибридное — жители некоторых регионов Земли могут наблюдать полное затмение, а жители других — кольцеобразное.
В марте 2025 года ожидается частичное солнечное затмение, все фазы которого пройдут за четыре часа.
Как солнечное затмение 29 марта связано с коридором затмения
29 марта — день окончание коридора затмений. Это отрезок времени между лунным затмением 14 марта и солнечным, которое ожидается 20 марта. Этот коридор затмений называют фатальным, так как в этот период возможны кардинальные трансформации и изменения в жизни многих людей.
«В этот день солнечным затмением закончится один из энергетически напряженных и сложных периодов. В последние две недели он создавал нам трудности во всех сферах жизни и усиливал негативный эффект допущенных ошибок», — отметил эксперт.
На что повлияет солнечное затмение и новолуние 29 марта 2025
Борис Зак сообщил, что само новолуние — это период, когда важно поставить цели на грядущий лунный месяц, нужно загадывать желания, проводить ритуалы. По его словам, в этот день важно ставить краткосрочные цели, которые можно выполнить в течение ближайшего месяца.
«Так как новолуние, а с ним и солнечное затмение, произойдет в знаке Овна, важно, чтобы желания были связаны с достижением быстрых результатов или с реализацией краткосрочных проектов. Это связано с тем, что Овен — знак быстрый и импульсивный и у него редко хватает энергии для решения долгосрочных задач», — отметил астролог.
Что можно и нельзя делать 29 марта 2025
В этот день астролог рекомендует учесть следующие аспекты:
Соединение Меркурия и Венеры. По словам специалиста, соединение благоприятно для налаживания романтических и деловых контактов. Но важно помнить, что обе планеты пока еще ретроградные, то есть расстояние между ними и Землей минимально и поэтому кажется, что они движутся вспять по орбите.
Астрологи заявляют, что ретроградные планеты влияют на людей, меняя их поступки, настроение и самочувствие. В связи с этим период ретроградных Меркурия и Венеры астролог Борис Зак рекомендует не заводить новых знакомств и налаживать контакты лучше с уже знакомыми людьми.
Соединение Меркурия и Нептуна делает нас более проницательными. В этот период усиливается интуиция и возможность видеть скрытые мотивы других людей. Но, пока ретроградная Венера находится в Рыбах, есть склонность к мнительности. Поэтому астролог рекомендует сохранять трезвость ума и не становиться без причины подозрительными.
Соединение Венеры и Нептуна делают нас очень обаятельными и привлекательными в глазах противоположного пола, заявил Борис Зак. Эти планеты подталкивает в этот день и начинающийся лунный месяц к тайными любовным связям. Однако эксперт предупреждает, что, начав такую связь в период ретроградной Венеры, есть риск пожалеть об этом.
«В целом же 29 марта закладывает в нас много энергии и удачи для достижений в ближайший лунный месяц. Но сейчас лучше направить эту энергию на ранее начатые или отложенные проекты, так как ретроградный Меркурий пока не располагает к старту проектов новых», — отметил астролог.
Где можно увидеть солнечное затмение 29 марта 2025
Солнечное затмение произойдет 29 марта и продлится четыре часа.
- Начало затмения 8:50 UTC (11:50 по мск)
- Максимум затмения 10:50 UTC (13:47 по мск)
- Завершение затмения 12:43 UTC (15:43 по мск)
Затмение можно будет наблюдать в Северной Америке и Атлантическом океане. Пик затмения на планете придется на момент восхода солнца в районе Гудзонова залива. В континентальной части России максимальная фаза затмения ожидается в 14:44 по московскому времени на Кольском полуострове, в северо-западной части Мурманской области. Фазы затмения будут наблюдаться на Европейской территории России, а также в Западной Сибири, Санкт-Петербурге и Москве.
Ход солнечного затмения 29 марта
Частное солнечное затмение 29 марта 2025 года начнется в 11:52 мск на восходе Солнца в центральной зоне Атлантического океана. Область видимости будет расширяться на север и восток и вскоре охватит почти всю северную половину Атлантического океана, сообщили на сайте Московского планетария.
- В 12:11 мск лунная полутень вступит на северо-запад Африки, а в 12:38 мск — в Европу.
- В 13:44 мск лунная полутень появится в России в Калининградской области. В это время частное затмение смогут увидеть жители центральных, северо-западных и северных районов России. В Европейской части России затмение будет видно днем на большой высоте над горизонтом, в северо-западной Сибири — вечером, перед заходом Солнца.
- В 13:49 мск наступит максимальная фаза затмения и будет видна в Гудзоновом заливе.
- В 14:44 мск наступит наибольшая фаза затмения, и будет наблюдаться на северо-западе Мурманской области. На российской станции Баренцбург (архипелаг Шпицберген) фаза затмения наступит в 14:37 мск.
- В 15:44 мск затмение завершится на заходе Солнца на западном побережье полуострова Таймыр.
Как безопасно наблюдать за затмением
Для безопасного наблюдения за солнечным затмением важно использовать спецсредства защиты для глаз. Даже при сильном затемнении Солнца его свет остается достаточно интенсивным и может привести к ожогам сетчатки. Поэтому можно использовать очки, которые имеют полимерное полимерное покрытие, блокирующее УФ-излучение. В качестве замены могут использоваться обычные очки сварщика. Также можно использовать фильтры от УФ-излучения, прикрепив их к биноклю или фотоаппарату.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.