Армия и космос: о чем тюменские чиновники грезили в детстве

Люди, руководящие Тюменской областью, в детстве мечтали покорять просторы Вселенной на космических кораблях, грезили о работе с атомной энергией, хотели ставить олимпийские рекорды. Оказалось, что немногие изначально планировали занять места во власти. Редакция URA.RU попросила нейросеть изобразить тюменских политиков теми, кем, будучи детьми, они планировали стать, когда вырастут.
Губернатор Моор грезил о тельняшке и голубом берете
Глава Тюменской области Александр Моор однажды рассказывал, что с пятого класса хотел пойти в воздушно-десантные войска, он даже готовился поступать в Рязанское ВККУ: «У меня была прямо мечта-мечта».
Для сдачи сложных вступительных Моор серьезно занялся физподготовкой. Но с распадом СССР, говорил губернатор, подули ветры перемен и судьба привела его через банковский сектор на госслужбу.
Губернатор отмечает, что не жалеет о своем выборе. Спортивная подготовка все же принесла свои плоды, Александр Моор — кандидат в мастера спорта по силовому троеборью.
Замгубернатора Чейметов мечтал о спортивных рекордах
Заместитель губернатора, директор областного департамента АПК Владимир Чейметов в нулевые говорил, что в молодости очень хотел попасть на Олимпийские игры: тогда он всерьез увлекался легкой атлетикой. На игры Чейметов в итоге попал, но только в статусе болельщика — в 2008 году он вживую восхищался выступлением российской гимнастки Елены Исинбаевой во время летней олимпиады в Пекине.
Замгубернатора Белявский хотел в космос
Отвечающий за внутреннюю политику заместитель Александра Моора — Павел Белявский — рассказывал о том, как в детстве с друзьями ждал, что к моменту начала их взрослой жизни человечество дойдет до колонизации других планет. Профессию Белявский тогда выбрал соответствующую — капитан космического корабля.
«В департаменте на кораблях мы, конечно, не летаем, но внутреннее ощущение чувства локтя есть. Так что будем считать, что моя мечта исполнилась», — говорил Белявский, будучи директором областного департамента по коммуникациям, общественным связям и молодежной политике.
На орбиту стремился и мэр Тобольска Вагин
Глава духовной столицы Сибири Петр Вагин пришел во власть из силовых структур. В молодости он закончил Высшую школу милиции, но, как он сам признавался в одном из интервью, детской мечтой был отрыв от Земли. В юные годы Петр Вагин, как и многие сверстники, хотел стать космонавтом.
Мэр Тюмени Афанасьев хотел связать жизнь с Фемидой
Глава Тюмени Максим Афанасьев рассказывал, что со школьной скамьи мечтал быть юристом. Афанасьев говорил, что профессия была непопулярна в его юности и с семьей никак не связана: отец мэра — водитель, а мама — врач. Можно сказать, что мечта будущего топ-чиновника сбылась быстро. В 16 лет Афанасьев поступил на тюменский юрфак и уже на четвертом курсе устроился в мэрию. Спустя несколько лет он возглавил юротдел финансового управления администрации.
Первого вице-спикера облдумы Артюхова притягивал мирный атом
В ковидные времена первый зампредседателя областной думы Андрей Артюхов написал автобиографию, где рассказал и о своей юности. Так, закончив школу, Артюхов, которого в будущем начнут называть одним из самых влиятельных политиков Тюменской области, отправился в Ленинградский политех, где планировал посвятить себя атомной энергетике.
Уже в вузе Артюхова отговорили от изначальных планов, он поступил на направление «Двигатели внутреннего сгорания». Позднее он приехал преподавать в Тюмень, а затем — в Новый Уренгой. В итоге Андрей Артюхов начал строить политическую карьеру, побывав на должностях зампреда дум Ямала и Тюменской области, заместителя губернатора Тюменской области. Он стоял у истоков тюменского отделения «Единой России» и возглавлял его 17 лет — до марта 2025 года.
Лидер «красных» в облдуме Казанцева шла по пути науки
Лидер тюменских коммунистов, депутат облдумы Тамара Казанцева признавалась, что мечтала связать жизнь с химией. Ей легко давались все школьные предметы, а на выбор профессии повлияла школьный учитель. Именно педагог вдохновила Казанцеву своим преподавательским стилем, и та решила пойти по ее стопам.
После вуза Тамара Казанцева начала работать в биохимической лаборатории Тобольской фабрики, затем 10 лет преподавала химию в городском педучилище, а за следующие 30 лет прошла путь от инженера до начальника цеха на Тобольской ТЭЦ. С 2012 года по настоящее время Казанцева руководит областным отделением КПРФ.
Есть в тюменском политбомонде и те, кто сразу хотел в нем оказаться. Вице-спикер облдумы Владимир Сысоев поделился с агентством, что с детства планировал стать политработником, но развал Советского Союза повлиял на его цели и Сысоев выбрал другой вариант — стать экономистом.
О своих мечтах о работе в госаппарате страны однажды говорил замгубернатора по вопросам образования Алексей Райдер. Однако большая часть высокопоставленных тюменцев в юные годы не ожидала оказаться на ключевых постах в региональной власти.
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