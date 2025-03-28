«Иногда за детьми не уследить»: тюменцы обсуждают, кто виноват в травме ребенка в тюменском детсаду

В тюменском детсаду мальчику разбили голову стулом
© Служба новостей «URA.RU»
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Мнение тюменцев о ситуации разделилось
Мнение тюменцев о ситуации разделилось Фото:

В детском саду Голышмановского района Тюменской области мальчик проломил голову другому ребенку. Жители региона бурно отреагировали на этот инцидент. Они обсуждают, кто должен понести ответственность за произошедшее. Свое мнение тюменцы выразили в местных социальных сетях.

Кто виноват в инциденте по мнению тюменцев

В telegram-канале «Темы Тюмени» мнение местных жителей разделилось. Часть считает, что уследить за всей группой детей для человека невозможно, а по мнению остальных, подобное явление не должно было произойти в принципе.

«Все, у кого есть дети понимают, что невозможно порой уследить за своими чадами, а тут их 30 в группе. И долбануть кого-то стулом: дело двух секунд», — отметила в telegram-канале тюменка Ольга. «У меня тоже есть дети, но в то время, когда я водила детей, в группах тоже было по 30 человек и удар стулом по голове это было что-то уж небывалое», — считает Алина.

Кто по итогу должен понести наказание

По мнению местных жителей, вина лежит в первую очередь на воспитателе. С их слов, именно он находился в комнате и должен был не допустить подобного. С другой стороны, тюменцы взяли во внимание и поведение ребенка, которое формируется из семьи

«Воспитатели и нянечки не уследили за детьми, поэтому и заплатят штраф», — выразил мнение в сообществе «ЧС Тюмень» Сан. «Все идет из семьи. Почему один ребенок понимает, что нельзя обижать других детей, а другой все крушит вокруг себя. В этом что, воспитатель виноват», — считает Ирина. «Детей своих воспитывать надо. Своим дитяткам слова сказать боимся, потому что психологи говорят нельзя дитяткам перечить!», — отметила Евгения.

Информационному агентству не удалось получить комментарий от детского сада, в котором произошел инцидент. Однако URA.RU готово предоставить возможность учреждению высказаться.

Ранее детский сад в Голышманово обязали выплатить 150 тысяч рублей компенсации морального вреда семье пострадавшего ребенка. Один из детей ударил его стулом и проломил череп.

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В детском саду Голышмановского района Тюменской области мальчик проломил голову другому ребенку. Жители региона бурно отреагировали на этот инцидент. Они обсуждают, кто должен понести ответственность за произошедшее. Свое мнение тюменцы выразили в местных социальных сетях. Кто виноват в инциденте по мнению тюменцев В telegram-канале «Темы Тюмени» мнение местных жителей разделилось. Часть считает, что уследить за всей группой детей для человека невозможно, а по мнению остальных, подобное явление не должно было произойти в принципе. «Все, у кого есть дети понимают, что невозможно порой уследить за своими чадами, а тут их 30 в группе. И долбануть кого-то стулом: дело двух секунд», — отметила в telegram-канале тюменка Ольга. «У меня тоже есть дети, но в то время, когда я водила детей, в группах тоже было по 30 человек и удар стулом по голове это было что-то уж небывалое», — считает Алина. Кто по итогу должен понести наказание По мнению местных жителей, вина лежит в первую очередь на воспитателе. С их слов, именно он находился в комнате и должен был не допустить подобного. С другой стороны, тюменцы взяли во внимание и поведение ребенка, которое формируется из семьи «Воспитатели и нянечки не уследили за детьми, поэтому и заплатят штраф», — выразил мнение в сообществе «ЧС Тюмень» Сан. «Все идет из семьи. Почему один ребенок понимает, что нельзя обижать других детей, а другой все крушит вокруг себя. В этом что, воспитатель виноват», — считает Ирина. «Детей своих воспитывать надо. Своим дитяткам слова сказать боимся, потому что психологи говорят нельзя дитяткам перечить!», — отметила Евгения. Информационному агентству не удалось получить комментарий от детского сада, в котором произошел инцидент. Однако URA.RU готово предоставить возможность учреждению высказаться. Ранее детский сад в Голышманово обязали выплатить 150 тысяч рублей компенсации морального вреда семье пострадавшего ребенка. Один из детей ударил его стулом и проломил череп.
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© Служба новостей «URA.RU»
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