Ракета «Союз-2.1б» была запущена с Байконура в 20:13 по московскому времени
Жители Тюмени заметили в небе над городом запуск ракеты «Союз-2.1б» с биоспутником «Бион-М». Она стартовала с Байконура в 20:13 по московскому времени.
«В небе над Тюменью пролетело что-то огромное. Ступень от ракеты или метеор», — сообщают читатели URA.RU.
По данным «Роскосмос», на борту исследовательского аппарата находятся 75 мышей, мухи Дрозофилы, клеточные культуры, различные растения и семена, в том числе уже побывавшие в космосе. Цель запуска — изучение влияния условий, приближенных к дальнему космосу, на живые организмы при полете по полярной орбите.
