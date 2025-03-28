Скандалы с преподавателями, рост уровня воды: главное за 28 марта в Кургане

В колледже города Курган преподаватель был вынужден уволиться после того, как видеозапись, на которой он делится своими эротическими фантазиями с одной из студенток, была опубликована в интернете. Несмотря на поддержку студентов, которые ценили его профессионализм, мужчина решил уволиться и сосредоточиться на других занятиях, заявив, что скандал был искусственно создан с утечкой личной переписки.
Преподаватель колледжа подозревается во взяточничестве
В Курганском базовом медицинском колледже преподаватель подозревается в получении взятки за экзамены. Несмотря на возбужденное уголовное дело и аннулированные результаты экзаменов и зачетов студентов, преподаватель продолжал работу и ушел на больничный, когда планировалось его отстранение. Полиция проводит допросы студентов, а редакция URA.RU ожидает официальных комментариев от УМВД и департамента здравоохранения региона.
Агрохолдинг «Кургансемена» восстанавливает мост через Тобол
Мост через реку Тобол, разрушенный паводком весной 2024 года, восстанавливается в Притобольном округе Курганской области. Работы финансируются совместно агрохолдингом «Кургансемена» и правительством региона. Стоимость проекта составляет около 300 миллионов рублей, из которых 50 миллионов выделила компания. Строительство ведет тюменская организация «Мостострой-11», известная участием в сооружении Крымского моста. Завершение работ запланировано на конец апреля 2025 года, а торжественная передача моста в собственность округа состоится 9 мая, в день празднования 80-летия Победы. Новый мост станет муниципальным объектом с бесплатным проездом.
Подростки попали в аварию на питбайке
Два подростка пострадали в ДТП в Каргапольском округе Курганской области, врезавшись на питбайке в легковой автомобиль. Госавтоинспекция сообщает, что юные водители не имели прав на управление мотоциклом и не использовали защитную экипировку, предупреждая родителей о необходимости контроля за детьми.
Заместители губернатора провели инспекцию дорог
В Шадринске заместители губернатора Анатолий Воробьев и Иван Ситников, в сопровождении главы города Антона Мокана, осуществили осмотр дорог и объектов благоустройства, выявив и адресовав недочеты в работах подрядчиков, начавших исправления на улице Автомобилистов и Мальцевском тракте. Визит был направлен на проверку выполнения поручений губернатора и определение сроков начала работ по подготовке к сезону, с дополнительным финансированием для улучшения качества городской инфраструктуры.
Пункты проката электросамокатов проверит прокуратура
Прокуратура Курганской области анонсировала проверку пунктов проката электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности. Основной акцент будет сделан на оценке деятельности этих пунктов, а также действий Госавтоинспекции и местных органов самоуправления в контексте использования СИМ несовершеннолетними, которые часто не знают правил дорожного движения и не имеют достаточных навыков управления, что увеличивает риски дорожно-транспортных происшествий.
Значительное повышение уровня воды в реках
В Курганской области зафиксировано увеличение уровня воды в реке Тобол, особенно в селе Звериноголовское, где он достиг 405 см по состоянию на 28 марта. Согласно данным Курганского центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды, за последние два дня уровень воды в реке увеличился более чем на полметра. В других регионах области также наблюдаются изменения уровней воды в реках, включая Уй, Исеть и другие.
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