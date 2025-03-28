Нового курганского замгубернатора отправляли исправлять недочеты дорожников. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Подрядчик приступил к исправлению дефектов на участках улицы Автомобилистов и на Мальцевском тракте в Шадринске
Подрядчик приступил к исправлению дефектов на участках улицы Автомобилистов и на Мальцевском тракте в Шадринске Фото:

В Шадринске (Курганская область) исполняющий обязанности первого заместителя губернатора Анатолий Воробьев и заместитель губернатора Иван Ситников вместе с главой города Антоном Моканом осмотрели дороги, благоустройство и проверили уборку территорий. Некоторые объекты в 2024 году были сданы ненадлежащего качества, а некоторые подрядчики уже исправляют недочеты. Об этом сообщила администрация Шадринска.

«Иван Ситников рассказал, что в рамках гарантийных обязательств подрядчик уже приступил к снятию деформированного покрытия на ул. Автомобилистов и к исправлению замечаний по обочинам на Мальцевском тракте. Глава Шадринска Антон Мокан добавил, что по ряду объектов прошлого года работы из-за низкого качества не оплачены», — сообщается в telegram-канале администрации Шадринска.

Цель визита Воробьева и Ситникова заключалась в проверке выполнения поручений губернатора по подготовке к сезону, а также в определении конкретных сроков начала работ подрядными организациями на объектах 2023 года. Для города были выделены дополнительные финансовые средства, которые планируется направить на приведение в порядок различных объектов.

Власти города ежегодно проводят ремонт до 15 километров дорог, обновляют тротуары и благоустраивают общественные территории и дворы. При этом особое внимание уделяется не только качеству выполнения работ, но и поддержанию чистоты на объектах.

Инициативы по улучшению инфраструктуры в Шадринске продолжаются, включая капитальный ремонт школьных зданий и благоустройство дворов. Ранее в Шадринске были проведены работы по установке новых линий электроснабжения, что также способствует повышению качества жизни горожан.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Шадринске (Курганская область) исполняющий обязанности первого заместителя губернатора Анатолий Воробьев и заместитель губернатора Иван Ситников вместе с главой города Антоном Моканом осмотрели дороги, благоустройство и проверили уборку территорий. Некоторые объекты в 2024 году были сданы ненадлежащего качества, а некоторые подрядчики уже исправляют недочеты. Об этом сообщила администрация Шадринска. «Иван Ситников рассказал, что в рамках гарантийных обязательств подрядчик уже приступил к снятию деформированного покрытия на ул. Автомобилистов и к исправлению замечаний по обочинам на Мальцевском тракте. Глава Шадринска Антон Мокан добавил, что по ряду объектов прошлого года работы из-за низкого качества не оплачены», — сообщается в telegram-канале администрации Шадринска. Цель визита Воробьева и Ситникова заключалась в проверке выполнения поручений губернатора по подготовке к сезону, а также в определении конкретных сроков начала работ подрядными организациями на объектах 2023 года. Для города были выделены дополнительные финансовые средства, которые планируется направить на приведение в порядок различных объектов. Власти города ежегодно проводят ремонт до 15 километров дорог, обновляют тротуары и благоустраивают общественные территории и дворы. При этом особое внимание уделяется не только качеству выполнения работ, но и поддержанию чистоты на объектах. Инициативы по улучшению инфраструктуры в Шадринске продолжаются, включая капитальный ремонт школьных зданий и благоустройство дворов. Ранее в Шадринске были проведены работы по установке новых линий электроснабжения, что также способствует повышению качества жизни горожан.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...