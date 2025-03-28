Курганская прокуратура проверит пункты проката электросамокатов

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Электросамокаты активно используются несовершеннолетними, зачастую не знающими правил дорожного движения
Электросамокаты активно используются несовершеннолетними, зачастую не знающими правил дорожного движения Фото:

Прокуратура Курганской области собирается проверить работу пунктов проката электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Курганской области.

Планируется оценить деятельность пунктов проката электросамокатов, действия территориальных подразделений Госавтоинспекции и органов местного самоуправления. «СИМ активно используются несовершеннолетними, зачастую не знающими правил дорожного движения и не обладающими необходимыми навыками управления, что создает дополнительные риски, при этом пункты проката, как правило, не несут какой-либо ответственности», — подчеркивает ведомство.

Ранее URA.RU писало, когда в Курган начнется сезон электросамокатов. Их возвращение ожидают во второй половине апреля.

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Прокуратура Курганской области собирается проверить работу пунктов проката электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Курганской области. Планируется оценить деятельность пунктов проката электросамокатов, действия территориальных подразделений Госавтоинспекции и органов местного самоуправления. «СИМ активно используются несовершеннолетними, зачастую не знающими правил дорожного движения и не обладающими необходимыми навыками управления, что создает дополнительные риски, при этом пункты проката, как правило, не несут какой-либо ответственности», — подчеркивает ведомство. Ранее URA.RU писало, когда в Курган начнется сезон электросамокатов. Их возвращение ожидают во второй половине апреля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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