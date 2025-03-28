Курганская прокуратура проверит пункты проката электросамокатов

Прокуратура Курганской области собирается проверить работу пунктов проката электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Курганской области.
Планируется оценить деятельность пунктов проката электросамокатов, действия территориальных подразделений Госавтоинспекции и органов местного самоуправления. «СИМ активно используются несовершеннолетними, зачастую не знающими правил дорожного движения и не обладающими необходимыми навыками управления, что создает дополнительные риски, при этом пункты проката, как правило, не несут какой-либо ответственности», — подчеркивает ведомство.
Ранее URA.RU писало, когда в Курган начнется сезон электросамокатов. Их возвращение ожидают во второй половине апреля.
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