Конфликт на Украине может завершиться зимой 2025 года: главное об СВО к 29 марта

Согласно обновленному прогнозу Международного валютного фонда (МВФ) конфликт на Украине должен завершиться в последние месяцы 2025 года. Прогноз также указывает на возможное снижение роста украинской экономики на 0,5 процентных пункта в 2025 году.
За сутки ВС РФ освободили несколько населенных пунктов: Щербаки в Запорожской области, Пантелеймоновку в ДНР и Веселовку в Сумской области. Подробнее о событиях специальной военной операции на Украине за 29 марта — в материале URA.RU.
Спецоперация может закончиться к концу 2025 года
МВФ предполагает, что конфликт на Украине возможно завершится к концу 2025 года. Соответствующая информация была представлена в последнем обновлении прогноза, размещенном на официальном веб-сайте организации.
ВСУ готовят новое наступление
Украинские военные и аналитики ожидают нового наступления российских войск. Об этом сообщает агентство The Associated Press. «Украинские военные и правительственные аналитики ожидают наступления ВС РФ», — говорится в материале издания. Там добавили, что оно будет направлено на усиление давления на Киев и укрепление позиций Москвы перед переговорами.
Кроме того, на военной технике Вооруженных сил Украины (ВСУ) появилась новая тактическая маркировка — изображение трех стрел, расположенных в белом квадрате. Этот символ может свидетельствовать о подготовке к возможному наступлению, пишет telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Украинская техника, украшенная данным знаком, была замечена в районе Часов Яра, где подразделения ВСУ предпринимали попытки прорвать российскую линию обороны.
Освобождены Пантелеймоновка, Щербаки и Веселовка
Российские военные освободили населенный пункт Пантелеймоновка в ДНР, а также Щербаки в Запорожской области. ВС РФ также выдавили ВСУ из населенного пункта в Сумской области. В ходе наступательной операции военнослужащие группировки «Север» освободили населенный пункт Веселовка.
Удары по ВСУ
Уничтожены десять офицеров НАТО
В Днепропетровской области в результате удара погибли не менее десяти офицеров НАТО. Сообщается, что атака была направлена на ресторан Bartolomeo, где в тот момент проходило мероприятие с участием иностранных военных, сотрудников Службы безопасности Украины и Главного управления разведки.
Поражение объектов военной инфраструктуры
С использованием оперативно-тактической авиации, ударных дронов, ракетных войск и артиллерии группировки ВС РФ успешно поразили объекты военной инфраструктуры, сообщили в Минобороны РФ. В частности, были атакованы военные аэродромы, производственные цехи по сборке беспилотников, склады боеприпасов, а также командные пункты управления дронами. Кроме того, нанесены удары по сосредоточениям живой силы и техники противника в 148 регионах.
Потери за сутки
За последние 24 часа ВСУ потеряли более 190 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. Кроме того, были уничтожены две боевые машины пехоты, одна боевая бронированная машина, восемь автомобилей, артиллерийское орудие и три миномета.
Прощание с водителем «Звезды» Сиркели и оператора Панова
Сегодня прошло прощание с погибшим в ЛНР оператором телеканала «Звезда» Андреем Пановым и с водителем телеканала Александром Сиркели. С Пановым простились в Нижнем Новгороде, в прощание со Сиркели прошло во Владимирской области.
Президент России Владимир Путин отправил венок на церемонию прощания с сотрудниками «Звезды». Его разместили наряду с венками от коллег. По данным Пятого канала, телеканал подал ходатайство о посмертном присвоении погибшему сотруднику Сиркели Ордена Мужества.
Французы выступили против помощи Украине
В Париже прошла массовая акция протеста, организованная сотнями французских граждан, выступающих против оказания поддержки Украине. Участники собрались на площади Пале-Рояль, демонстрируя транспаранты с надписями: «Мы не будем умирать за Украину» и «Против НАТО». Протестующие также разорвали флаг Евросоюза.
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