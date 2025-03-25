Бывший глава Притобольного округа (Курганская область) Фарит Ахметов ушел в отставку из-за замечаний по работе с подчиненными. Этот пробел мог привести к масштабным ЧП в виде пожаров. Об этом URA.RU сообщают инсайдеры-политики.
«Оказалось, что за весь период его работы, а это около 20 дней на посту главы и почти три месяца с учетом и. о., он ни разу не выходил на контакт с руководителем территориальных отделений (бывшие главы сельсоветов). В преддверии пожароопасного периода — это самое главное для безопасности населения. Вмести с терротделами надо было провести ревизию заброшенных домов и инициировать обращения в суды для изъятия этих объектов. Это создает угрозу возникновения пожаров. Это недопустимо для руководителя», — поясняют инсайдеры.
Курганские власти сейчас нацелены на изъятие брошенных участков, которые зарастают травой и грозят стать источником распространения огня. Кроме того, там собираются маргиналы, которые мешают добропорядочным соседям.
В Курганской области еще в 2020 году была проведена инвентаризация заброшенных домов в деревнях и селах. Около 40% этих домов оказались бесхозными. Если у дома есть законные хозяева, их обязывали привести строение в порядок. Если же хозяев не нашлось, муниципалитет планировал забрать здания в собственность и бесплатно передать их участникам проекта «Курганская область зовет».
Ранее URA.RU писало, что мэр Притобольного округа Курганской области Фарит Ахметов покинул пост по собственному желанию. Исполняющей обязанности главы назначена заместитель главы по социальной политике Валентина Кононыхина.
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