Курганские мусульмане отправили участникам СВО деньги, собранные в Рамадан

Мусульмане отправили на фронт пожертвования для участников СВО
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Мусульмане Курганской области отправили военнослужащим в зоне СВО пожертвования, собранные во время Рамадана. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил имам Соборной мечети Зиедали Мизробов.
«Мусульманами Соборной мечети были отправлены 50 тысяч рублей в помощь братьям, которые находятся в зоне СВО. Эти деньги были собраны в Священный месяц Рамадан», — рассказал Мизробов.
Ранее URA.RU писало, что православный участник СВО Александр Пылков накормил мусульман в Рамадан. Он вместе с другими казаками устроил ифтар с пловом и салатами для собравшихся в Соборной мечети Кургана.
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