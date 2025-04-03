Курганские мусульмане отправили участникам СВО деньги, собранные в Рамадан

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Мусульмане отправили на фронт пожертвования для участников СВО
Мусульмане отправили на фронт пожертвования для участников СВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Мусульмане Курганской области отправили военнослужащим в зоне СВО пожертвования, собранные во время Рамадана. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил имам Соборной мечети Зиедали Мизробов. 

«Мусульманами Соборной мечети были отправлены 50 тысяч рублей в помощь братьям, которые находятся в зоне СВО. Эти деньги были собраны в Священный месяц Рамадан», — рассказал Мизробов.

Ранее URA.RU писало, что православный участник СВО Александр Пылков накормил мусульман в Рамадан. Он вместе с другими казаками устроил ифтар с пловом и салатами для собравшихся в Соборной мечети Кургана. 

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Мусульмане Курганской области отправили военнослужащим в зоне СВО пожертвования, собранные во время Рамадана. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил имам Соборной мечети Зиедали Мизробов.  «Мусульманами Соборной мечети были отправлены 50 тысяч рублей в помощь братьям, которые находятся в зоне СВО. Эти деньги были собраны в Священный месяц Рамадан», — рассказал Мизробов. Ранее URA.RU писало, что православный участник СВО Александр Пылков накормил мусульман в Рамадан. Он вместе с другими казаками устроил ифтар с пловом и салатами для собравшихся в Соборной мечети Кургана. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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