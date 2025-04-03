Студенты начнут получать стипендию в 30 тысяч рублей

С 1 сентября 2025 года размер президентской стипендии для студентов вузов увеличится до 30 тысяч рублей в месяц. Об этом рассказали в правительстве РФ
«С 1 сентября 2025 года размер ежемесячной президентской стипендии для студентов, курсантов и слушателей, обучающихся по программам высшего образования, вырастет до 30 тысяч рублей в месяц», — говорится в сообщении telegram-канала правительства. Там добавили, что стипендия будет предоставляться по результатам конкурса в девяти направлениях, и ее смогут получить студенты третьего курса и выше, обучающиеся по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры.
Претенденты должны соответствовать определенным требованиям, включая отсутствие академических задолженностей и высокие оценки. Общее число стипендиатов составит не более 3,4 тысяч человек в год. Текущие правила назначения стипендии действуют с 1993 года, и на данный момент она составляет семь тысяч рублей.
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