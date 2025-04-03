Студенты начнут получать стипендию в 30 тысяч рублей

Размер президентской стипендии для студентов вузов увеличат до 30 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Общее число стипендиатов — не более 3,4 тысяч в год
Общее число стипендиатов — не более 3,4 тысяч в год Фото:

С 1 сентября 2025 года размер президентской стипендии для студентов вузов увеличится до 30 тысяч рублей в месяц. Об этом рассказали в правительстве РФ

«С 1 сентября 2025 года размер ежемесячной президентской стипендии для студентов, курсантов и слушателей, обучающихся по программам высшего образования, вырастет до 30 тысяч рублей в месяц», — говорится в сообщении telegram-канала правительства. Там добавили, что стипендия будет предоставляться по результатам конкурса в девяти направлениях, и ее смогут получить студенты третьего курса и выше, обучающиеся по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры.

Претенденты должны соответствовать определенным требованиям, включая отсутствие академических задолженностей и высокие оценки. Общее число стипендиатов составит не более 3,4 тысяч человек в год. Текущие правила назначения стипендии действуют с 1993 года, и на данный момент она составляет семь тысяч рублей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
С 1 сентября 2025 года размер президентской стипендии для студентов вузов увеличится до 30 тысяч рублей в месяц. Об этом рассказали в правительстве РФ «С 1 сентября 2025 года размер ежемесячной президентской стипендии для студентов, курсантов и слушателей, обучающихся по программам высшего образования, вырастет до 30 тысяч рублей в месяц», — говорится в сообщении telegram-канала правительства. Там добавили, что стипендия будет предоставляться по результатам конкурса в девяти направлениях, и ее смогут получить студенты третьего курса и выше, обучающиеся по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры. Претенденты должны соответствовать определенным требованиям, включая отсутствие академических задолженностей и высокие оценки. Общее число стипендиатов составит не более 3,4 тысяч человек в год. Текущие правила назначения стипендии действуют с 1993 года, и на данный момент она составляет семь тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...