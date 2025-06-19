От Федота Урожайника до защиты слонов: что празднуют и чего нельзя делать 20 июня 2025

20 июня — день, богатый на праздники. В России и мире отмечают день Wi?Fi и защищает слонов в зоопарках, православные вспоминают старинных святых. А по народным обычаям именно в этот день — праздник Федота Урожайника, когда начинали кормить землю и готовиться к урожаю. Что отмечают 20 июня 2025, традиции, запреты — в материале URA.RU.
Праздники в России и мире 20 июня 2025 года
Всемирный день беженцев
Памятная дата учреждена ООН, чтобы привлечь внимание к людям, покинувшим свои дома из ?за войны, преследований или стихийных бедствий. На 2024 год, по данным ООН более 114 миллионов человек считаются беженцами.
Всемирный день Wi?Fi
20 июня напоминают, насколько сильно Wi?Fi изменил жизнь: от проводного интернета к свободе перемещений и удаленной работе. А заодно — повод проверить скорость и, возможно, поменять пароль.
Всемирный день эффективности
Продуктивность — тренд последних лет, но в этот день акцент не на скорости, а на том, как достигать целей с минимальными потерями времени и сил. Специалисты советуют в этот день навести порядок в списке задач, отказаться от лишнего и оставить только то, что действительно важно.
День защиты слонов в зоопарках
Праздник призван привлечь внимание к условиям содержания этих животных в неволе. По мнению зоозащитников, слоны нуждаются в просторе, свободе движения и социальном общении. Некоторые зоопарки уже создают специальные «приближенные к природе» вольеры — и это тенденция, которую поддерживают во всем мире.
Международный день тенниса
Спорт для сильных, быстрых и выносливых. Любители тенниса по всему миру выходят на корты, а новички — пробуют впервые. Считается, что 20 июня — хороший день, чтобы начать заниматься этим видом спорта.
День новой личности
Неофициальный праздник, придуманный как мотивация для перемен. Символично, что он совпадает с пятницей — идеальным днем, чтобы оставить старые привычки, начать что-то заново и задать себе вопрос: «А кем я хочу быть через год?».
Народные праздники 20 июня: Федот?Урожайник
20 июня по народному календарю отмечают праздник Федота Урожайника — его также называли Федот Страж. Это день, когда крестьяне начинали удобрять поля навозом и золой, чтобы обеспечить хороший урожай. Считалось, что с этого дня начинается устойчивая жара, важная для созревания зерна. Кроме того, верили, что святой Федот охраняет людей от нечисти у воды, поэтому в этот день можно было смело купаться. Праздник отражает заботу о земле и природе в самый активный сезон.
Православные праздники 20 июня
20 июня православная церковь вспоминает преподобного Варлаама Хутынского и отмечает Собор Иваново-Вознесенских святых. Преподобный Варлаам Хутынский жил в XII веке, происходил из знатной новгородской семьи. В юности он отказался от мирской жизни, принял постриг и поселился в уединении недалеко от Новгорода, на высоком берегу Волхова. Именно там он основал Спасо-Преображенский Хутынский монастырь, который стал одним из духовных центров северной Руси.
Святой был известен строгостью, постом, молитвами и добрыми делами. Его считали чудотворцем еще при жизни. По преданию, он исцелял больных, помогал страждущим и обличал несправедливость. После смерти Варлаама его мощи стали объектом почитания, а его монастырь — местом паломничества. Память преподобного чтится как образец внутренней чистоты, смирения и духовной силы.
Также 20 июня отмечается Собор Иваново-Вознесенских святых — день памяти всех канонизированных святых, жизнь которых связана с Ивановской областью. Это в том числе преподобный Тихон Луховский, святители Василий Кинешемский, блаженный Симон Юрьевецкий и священномученики, пострадавшие в годы гонений XX века. Этот собор установила РПЦ в 2000 году, и с тех пор ежегодно отмечается как день духовного наследия региона. В храмах Ивановской митрополии в этот день совершают праздничные службы, а верующие возносят молитвы.
Приметы на 20 июня
Также в народе ходили многие приметы.
- Если ночь без росы — к дождю.
- Пчелы облепляют стенки ульев — к жаре.
- Паук ночью плетет сеть — на завтра будет тепло.
- Долго гремит гром — ненастье затянется.
Традиции 20 июня
- День Федота Стража считался знаковым — именно с него, по поверьям, начиналась устойчивая жара, поля входили в активную фазу роста, и крестьяне переходили к серьезным аграрным заботам. Вот какие традиции были у этого дня:
- Подкармливали рожь и пшеницу. На Федота старались «напитать» землю. Чаще всего под озимые вносили навоз или золу. Все, что делалось с полем в этот день, считалось особенно результативным.
- Купались в реках и озерах. По поверью, Федот «охраняет» людей у воды. Считалось, что только с этого дня купаться становилось безопасно — нечисть отступала, русалки уходили в тень, и можно было нырять без страха.
- Стирали и прибирались в доме. В этот день хозяйки старались привести дом в порядок. Уборка считалась символом внутреннего очищения. Стирали белье, проветривали избы, выносили лишние вещи. Вода, использованная в этот день, по поверьям, смывала болезни и беды.
- Молились за здоровье и урожай. Верующие молились святому Федоту — просили богатого урожая, защиты от засухи и болезней, а также телесной и душевной крепости. Иногда на Федота загадывали желания.
- Отпускали первую рыбу. Если в этот день шли на рыбалку, первую пойманную рыбу отпускали обратно в воду — «на удачу». Это был своего рода обряд благодарности природе, чтобы в течение всего лета клев был хорошим, а вода — чистой и дарующей.
- Наблюдали за пчелами и пауками. Природные наблюдения были важной частью сельского быта. Пчелы плотно облепляют ульи — жди жары. Паук плетет сеть ночью — на следующий день будет ясная погода. Эти «сигналы природы» помогали крестьянам планировать работы.
Что нельзя делать 20 июня: народные запреты и поверья
В этот день действовали и определенные запреты, которые передавались из поколения в поколение. Вот что нельзя было делать — и почему:
- Признаваться в любви и делать предложение. Считалось, что в этот день легко спугнуть удачу. Если сделать признание или сыграть свадьбу — есть риск, что союз окажется непрочным.
- Обсуждать планы на будущее. Предки верили: озвученные мечты и цели могут «сглазить». То, что проговорено вслух 20 июня, может не сбыться или даже обернуться в обратную сторону.
- Брать и давать деньги в долг. Деньги, отданные в долг, могли не вернуться, а принятые — принести бедность. Особенно опасно было брать кредит или крупную сумму — это, по поверьям, «связывает руки» и тянет к убыткам.
- Считать деньги и жаловаться на бедность. Подсчет монет или жалобы на безденежье привлекали еще большие трудности. По народной мудрости, чем больше сокрушаешься — тем дольше финансовые проблемы не уйдут.
- Носить серебро и распускать волосы. Считалось, что серебро «охлаждает» душу и мешает плодородию. Также не распускали волосы, особенно у воды, — по поверьям, это могло навлечь сглаз или привлечь водяную нечисть.
- Работать с огнем и ножами в доме. Острые и опасные предметы, по поверьям, могли «перерезать» семейное счастье. В этот день старались не затевать резких конфликтов, не браниться, не ссориться.
Кто родился 20 июня
- Николь Кидман — австралийская актриса и обладательница премии «Оскар», известная по фильмам «Мулен Руж!» и «Часы».
- Лайонел Ричи — американский певец, композитор и продюсер, один из самых успешных исполнителей в жанре соул и поп.
- Роберт Родригес — американский режиссёр и сценарист, прославившийся такими фильмами, как «От заката до рассвета» и «Город грехов».
- Брайан Уилсон — основатель и лидер легендарной американской рок-группы The Beach Boys, влиятельный композитор и продюсер.
- Джон Гудман — американский актер театра и кино, известный по сериалу «Теория Большого взрыва» и фильму «Братья Блюз».
- Николай Дроздов — российский зоолог, профессор и телеведущий, прославившийся программой «В мире животных».
- Ольга Прокофьева — российская актриса театра и кино с многолетней карьерой в драматическом искусстве.
Именины 20 июня
Поздравления принимают:
- Женщины: Валерия, Зинаида, Мария, Сюзанна
- Мужчины: Александр, Антон, Богдан, Афанасий, Валентин, Василий, Вениамин, Виктор, Владимир, Григорий, Иван, Игнат, Лев, Михаил, Николай, Павел, Пётр, Степан, Тарас, Ян
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