В федеральной сети супермаркетов в Кургане выставили на продажу пасхальные куличи почти за месяц до праздника. Об этом сообщил корреспондент URA.RU. Пасха в 2025 году будет отмечаться 20 апреля.
«В супермаркетах федеральной сети появились пасхальные куличи. Масса куличей разная: от 100 до 400 грамм», — передал корреспондент URA.RU.
Выбор производителей небольшой — всего три бренда. Также в одном из сервисов доставки товаров предлагают купить набор из мини-куличей с тремя вкусами общей массой 150 грамм.
Подготовка к Пасхе в Кургане началась за месяц до праздника, когда в сетевой пекарне стали выпекать куличи, хотя на прилавках их еще не было. В это время в сетевых магазинах уже появлялись различные товары для праздника, включая наборы для приготовления куличей и пищевые красители.
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