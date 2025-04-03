03 апреля 2025

В сетевом супермаркете в Кургане появились в продаже первые куличи. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Первые куличи появились в магазинах Кургана (архивное фото)
Первые куличи появились в магазинах Кургана (архивное фото) Фото:

В федеральной сети супермаркетов в Кургане выставили на продажу пасхальные куличи почти за месяц до праздника. Об этом сообщил корреспондент URA.RU. Пасха в 2025 году будет отмечаться 20 апреля.

«В супермаркетах федеральной сети появились пасхальные куличи. Масса куличей разная: от 100 до 400 грамм», — передал корреспондент URA.RU.

Выбор производителей небольшой — всего три бренда. Также в одном из сервисов доставки товаров предлагают купить набор из мини-куличей с тремя вкусами общей массой 150 грамм.

Подготовка к Пасхе в Кургане началась за месяц до праздника, когда в сетевой пекарне стали выпекать куличи, хотя на прилавках их еще не было. В это время в сетевых магазинах уже появлялись различные товары для праздника, включая наборы для приготовления куличей и пищевые красители.

Куличи продаются в сетевом магазине
Куличи продаются в сетевом магазине
Фото:

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В федеральной сети супермаркетов в Кургане выставили на продажу пасхальные куличи почти за месяц до праздника. Об этом сообщил корреспондент URA.RU. Пасха в 2025 году будет отмечаться 20 апреля. «В супермаркетах федеральной сети появились пасхальные куличи. Масса куличей разная: от 100 до 400 грамм», — передал корреспондент URA.RU. Выбор производителей небольшой — всего три бренда. Также в одном из сервисов доставки товаров предлагают купить набор из мини-куличей с тремя вкусами общей массой 150 грамм. Подготовка к Пасхе в Кургане началась за месяц до праздника, когда в сетевой пекарне стали выпекать куличи, хотя на прилавках их еще не было. В это время в сетевых магазинах уже появлялись различные товары для праздника, включая наборы для приготовления куличей и пищевые красители.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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