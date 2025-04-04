Конец второго этапа: как проходили и чем закончились собеседования с кандидатами в мэры Кургана

В Кургане завершились индивидуальные собеседования с претендентами на место главы города. Политики предложили комиссии свои идеи и ответили на вопросы. Однако не все остались довольны проведением процедуры. URA.RU поговорило с некоторыми претендентами, чтобы узнать, как для них прошел этот этап выборов.
«В основном, вопросы задавал первый заместитель губернатора Курганской области Андрей Алексеев, который возглавляет комиссию. Когда я рассказывал про идею кластеров, он утверждал, что такая методика не будет работать на территории города», — рассказал URA.RU свердловский политик и кандидат в мэры Владимир Герасименко.
Собеседование претенденты проходили по времени. Каждому участнику выделялось по 20 минут на рассказ своей программы, предложения и идеи. Также нужно было ответить на вопросы членов комиссии. Известно, что первым собеседование завершил кандидат Герасименко, врип мэра Антон Науменко был посередине. Последняя беседа проходила с оппозиционером Яковом Сидоровым.
Если судить по словам Герасименко, то в этот раз вопросы были более продуманными. Ранее еще оппозиционер Яков Сидоров отмечал, что комиссия задавала вопросы только на знание законов, хотя искали не юриста, а градоначальника. В этот раз вопросы были нацелены все же на развитие Кургана.
Однако не все чувствовали себя уютно при проведении процедуры. В разговоре с журналистом, Герасименко также упомянул, что когда он проходил собеседование, то почувствовал, что комиссия уже решила, кто станет мэром. И хотя второй этап завершился, результаты пока неизвестны. Их сообщат претендентам в письменном виде.
Первый замгубернатора Алексеев у себя в telegram-канале после собеседований написал: «По итогам защиты программы и ответов на вопросы комиссия выставляет баллы, которые затем суммируются. Такой подход помогает создать объективную картину и выявить наиболее достойных участников, которые будут допущены до голосования депутатов городской думы. Решение комиссии будет озвучено 9 апреля».
Конкурс по выборам главы Кургана стал третьим по счету. За пост мэра после первого этапа боролись: врип главы города Антон Науменко, оппозиционер Яков Сидоров, пенсионер Олег Смирнов, экс-силовик Николай Кондратьев, депутат Антон Рудаков, активист Виктор Князев, юрист Павел Котюсов и свердловский политик Владимир Герасименко. Еще один кандидат, Егор Ситников свою кандидатуру отозвал.
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