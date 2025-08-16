Боец ВС РФ сбил несколько дронов ВСУ из пулемета

Гвардии ефрейтор Максим Мингазудинов из пулемета сбил несколько дронов ВСУ. Подвиг бойца позволил избежать потерь среди сослуживцев, рассказали в Минобороны России.
«Обнаружив в небе вражеские FPV-дроны, ефрейтор Мингазудинов уничтожил несколько БПЛА пулеметными очередями из имеющегося стрелкового вооружения, не допустив потерь среди сопровождаемого им личного состава. Благодаря отваге, смелым действиям и профессионализму Мингазудинова группе удалось без потерь добраться до заданных позиций и успешно выполнить дальнейшие боевые задачи», — заявили в Минобороны РФ.
Кроме того, министерство рассказало о подвиге младшего сержанта Алексея Донского. Во время выполнения боевой задачи его техника была повреждена разрывом кассетного боеприпаса, в результате чего движение стало невозможным.
Несмотря на продолжающийся обстрел, Донской сумел оперативно заменить поврежденное колесо и эвакуировать звукометрический комплекс в безопасную зону. За самоотверженность обоих военнослужащих представили к государственной награде.
Ранее российский военный сбил FPV-дрон противника, защитив этим целое подразделение. Он уничтожил дрон-камикадзе, который детонировал в воздухе, не успев приблизиться к российским позициям.
