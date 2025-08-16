16 августа 2025

Боец ВС РФ сбил несколько дронов ВСУ из пулемета

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ефрейтор смог уничтожить несколько БПЛА пулеметными очередями
Ефрейтор смог уничтожить несколько БПЛА пулеметными очередями Фото:

Гвардии ефрейтор Максим Мингазудинов из пулемета сбил несколько дронов ВСУ. Подвиг бойца позволил избежать потерь среди сослуживцев, рассказали в Минобороны России. 

«Обнаружив в небе вражеские FPV-дроны, ефрейтор Мингазудинов уничтожил несколько БПЛА пулеметными очередями из имеющегося стрелкового вооружения, не допустив потерь среди сопровождаемого им личного состава. Благодаря отваге, смелым действиям и профессионализму Мингазудинова группе удалось без потерь добраться до заданных позиций и успешно выполнить дальнейшие боевые задачи», — заявили в Минобороны РФ.

Кроме того, министерство рассказало о подвиге младшего сержанта Алексея Донского. Во время выполнения боевой задачи его техника была повреждена разрывом кассетного боеприпаса, в результате чего движение стало невозможным.

Несмотря на продолжающийся обстрел, Донской сумел оперативно заменить поврежденное колесо и эвакуировать звукометрический комплекс в безопасную зону. За самоотверженность обоих военнослужащих представили к государственной награде. 

Ранее российский военный сбил FPV-дрон противника, защитив этим целое подразделение. Он уничтожил дрон-камикадзе, который детонировал в воздухе, не успев приблизиться к российским позициям.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Гвардии ефрейтор Максим Мингазудинов из пулемета сбил несколько дронов ВСУ. Подвиг бойца позволил избежать потерь среди сослуживцев, рассказали в Минобороны России.  «Обнаружив в небе вражеские FPV-дроны, ефрейтор Мингазудинов уничтожил несколько БПЛА пулеметными очередями из имеющегося стрелкового вооружения, не допустив потерь среди сопровождаемого им личного состава. Благодаря отваге, смелым действиям и профессионализму Мингазудинова группе удалось без потерь добраться до заданных позиций и успешно выполнить дальнейшие боевые задачи», — заявили в Минобороны РФ. Кроме того, министерство рассказало о подвиге младшего сержанта Алексея Донского. Во время выполнения боевой задачи его техника была повреждена разрывом кассетного боеприпаса, в результате чего движение стало невозможным. Несмотря на продолжающийся обстрел, Донской сумел оперативно заменить поврежденное колесо и эвакуировать звукометрический комплекс в безопасную зону. За самоотверженность обоих военнослужащих представили к государственной награде.  Ранее российский военный сбил FPV-дрон противника, защитив этим целое подразделение. Он уничтожил дрон-камикадзе, который детонировал в воздухе, не успев приблизиться к российским позициям.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...