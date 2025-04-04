Ямальская певица Снежана Хороля к юбилею Нового Уренгоя (ЯНАО) записала две песни — «Первые» и «Миг», которые также стали саундтреком к серии документальных фильмах о городе. Об этом сообщили в социальных сетях правительства округа.
«Ямальская певица Снежана Хороля выпустила две новые песни — „Первые“ и „Миг“. Они посвящены отважным первопроходцам, ямальцам с горячими сердцами и любви к северу. Обе композиции стали официальными саундтреками к серии документальных фильмов в честь юбилея Нового Уренгоя», — написали в telegram-канале правительства ЯНАО.
Песни доступны на всех музыкальных платформах. URA.RU сообщало, что городам-юбилярам в ЯНАО выделят более сотни миллионов рублей на мероприятия по чествованию ветеранов. Салехард, Ноябрьск и Новый Уренгой получат деньги из окружного правительства, соответствующий документ подписал губернатор Дмитрий Артюхов.
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