Певица Снежана Хороля исполнила песни про ямальцев-первопроходцев. Видео

Ямальская певица Хороля выпустила песни к юбилею Нового Уренгоя
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Ямальская певица исполнила песни про первопроходцев
Ямальская певица исполнила песни про первопроходцев Фото:
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Празднование юбилеев Нового Уренгоя, Ноябрьска и Салехарда в 2025 году

Ямальская певица Снежана Хороля к юбилею Нового Уренгоя (ЯНАО) записала две песни — «Первые» и «Миг», которые также стали саундтреком к серии документальных фильмах о городе. Об этом сообщили в социальных сетях правительства округа.

«Ямальская певица Снежана Хороля выпустила две новые песни — „Первые“ и „Миг“. Они посвящены отважным первопроходцам, ямальцам с горячими сердцами и любви к северу. Обе композиции стали официальными саундтреками к серии документальных фильмов в честь юбилея Нового Уренгоя», — написали в telegram-канале правительства ЯНАО.

Песни доступны на всех музыкальных платформах. URA.RU сообщало, что городам-юбилярам в ЯНАО выделят более сотни миллионов рублей на мероприятия по чествованию ветеранов. Салехард, Ноябрьск и Новый Уренгой получат деньги из окружного правительства, соответствующий документ подписал губернатор Дмитрий Артюхов.

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Ямальская певица Снежана Хороля к юбилею Нового Уренгоя (ЯНАО) записала две песни — «Первые» и «Миг», которые также стали саундтреком к серии документальных фильмах о городе. Об этом сообщили в социальных сетях правительства округа. «Ямальская певица Снежана Хороля выпустила две новые песни — „Первые“ и „Миг“. Они посвящены отважным первопроходцам, ямальцам с горячими сердцами и любви к северу. Обе композиции стали официальными саундтреками к серии документальных фильмов в честь юбилея Нового Уренгоя», — написали в telegram-канале правительства ЯНАО. Песни доступны на всех музыкальных платформах. URA.RU сообщало, что городам-юбилярам в ЯНАО выделят более сотни миллионов рублей на мероприятия по чествованию ветеранов. Салехард, Ноябрьск и Новый Уренгой получат деньги из окружного правительства, соответствующий документ подписал губернатор Дмитрий Артюхов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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