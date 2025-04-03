В Тюмени родственникам погибших героев СВО вручили государственные награды

Бойцов посмертно наградили орденами Мужества
Семьям тюменцев, погибших в ходе специальной военной операции, передали высшие государственные награды. Об этом в telegram-канале сообщает пресс-служба городской администрации.
«В администрации Тюмени состоялась церемония передачи государственных наград родным и близким героев, погибших при исполнении служебного долга в ходе специальной военной операции. Награды вручил заместитель главы города Александр Ильин», — говорится в сообщении.
Церемония прошла в городской администрации. Посмертные ордена мужества вручили близким:
- старшины Алексея Позываева;
- сержанта Сергея Хрипункова;
- младшего сержанта Игоря Быкова;
- гвардии рядового Рустама Ахметзянова;
- рядового Романа Телегина;
- рядового Руслана Хайруллина.
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