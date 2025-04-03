03 апреля 2025

В Тюмени родственникам погибших героев СВО вручили государственные награды

© Служба новостей «URA.RU»
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Бойцов посмертно наградили орденами Мужества
Бойцов посмертно наградили орденами Мужества Фото:

Семьям тюменцев, погибших в ходе специальной военной операции, передали высшие государственные награды. Об этом в telegram-канале сообщает пресс-служба городской администрации.

«В администрации Тюмени состоялась церемония передачи государственных наград родным и близким героев, погибших при исполнении служебного долга в ходе специальной военной операции. Награды вручил заместитель главы города Александр Ильин», — говорится в сообщении.

Церемония прошла в городской администрации. Посмертные ордена мужества вручили близким:

  • старшины Алексея Позываева;
  • сержанта Сергея Хрипункова;
  • младшего сержанта Игоря Быкова;
  • гвардии рядового Рустама Ахметзянова;
  • рядового Романа Телегина;
  • рядового Руслана Хайруллина.

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Семьям тюменцев, погибших в ходе специальной военной операции, передали высшие государственные награды. Об этом в telegram-канале сообщает пресс-служба городской администрации. «В администрации Тюмени состоялась церемония передачи государственных наград родным и близким героев, погибших при исполнении служебного долга в ходе специальной военной операции. Награды вручил заместитель главы города Александр Ильин», — говорится в сообщении. Церемония прошла в городской администрации. Посмертные ордена мужества вручили близким:
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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