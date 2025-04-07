Жители Кургана возмущаются тем, что на новой велодорожке вдоль шоссе Тюнин закрыли доступ к проезду на лыжероллерную трассу. Любители активно отдыха отмечают, что они не создают опасных ситуаций для занимающихся там спортсменов. Конфликт рискует перерасти в драку с местным сторожем. При этом на другом участке трассу пересекают машины. В ситуации разбирался корреспондент URA.RU.
Катания с препятствиями
Шлагбаум поставленный на велодорожке в районе шоссе Тюнина стал причиной раздора в Кургане. Его установили власти, объясняя это мерами безопасности. Дело в том, что велодорожка, которую в прошлом году продлили к стрелковому клубу, упирается прямо в лыжероллерную трассу.
«Возле шлагбаума находится сторож, который не дает велосипедистам проехать. Приходится перетаскивать велосипед. Дело доходит до серьезных конфликтов. При этом велосипедистов — много, они выезжают целыми семьями, а вот спортсменов вообще никто не видит. При этом на другом участке — лыжероллерную трассу дважды пересекают автомобили, которые едут в ресторан или стрелковый клуб», — возмущаются велосипедисты.
Представители лыжной базы «Спартак» неоднократно разворачивали велогонщиков и не давали проезжать. Они отмечали, что на трассе занимаются лыжероллеры, которым нельзя мешать.
«Сторож, который находится возле шлагбаума объяснил, что там, где велодорожка соединяется с лыжероллерной трассой, идет спуск. На этом участке лыжероллерам на скорости довольно тяжело будет избежать столкновения с выскочившими велосипедистами», — передает корреспондент URA.RU. Мужчина также пояснил, что инцидент уже был в прошлом году. Лыжероллер наехал на женщину.
Машинам можно, велосипедам нет
Больше всего любителей активного отдыха возмущает то, что несмотря на запреты через лыжероллерную трассу постоянно ездят машины. По дороге они добираются до стрелкового клуба и ресторана. Других подъездов к ним нет. Автомобилистов никто не останавливает в отличие от велосипедистов. При этом, на базе установлен специальный аншлаг, на котором указано о запрете проезда по территории трассы. Во избежание травмирования ограничения действует для автомобилей, самокатов, велосипедов, мопедов, мотоциклов. Также выходить на трассу лыжероллеров нельзя пешеходам.
Корреспонденту URA.RU на базе «Спартак» сообщили, что территория с шлагбаумом к ним не относится. Начальник Управления физической культуры и спорта Курганской области Сергей Моторин в разговоре с журналистом сообщил, что ведомство не занималось строительством велодорожки, поэтому ничего не могут прокомментировать.
Ранее URA.RU писало, что в Кургане продлили велопешеходную дорожку по шоссе Тюнина до лыжной базы «Спартак». Был уложен асфальт, установлены бортовые камни и нанесена разметка. Работы выполнял местный подрядчик почти за 8,5 миллиона рублей.
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