В Курганской области вводятся новые запреты из-за особого противопожарного режима

В Курганской области с 11 апреля наступит особый противопожарный режим
© Служба новостей «URA.RU»
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В период особого противопожарного режима введены строгие ограничения, направленные на предотвращение пожаров
В период особого противопожарного режима введены строгие ограничения, направленные на предотвращение пожаров Фото:
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В Курганской области с 11 апреля вводятся новые запреты из-за особого противопожарного режима. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства области.

В период особого противопожарного режима введены строгие ограничения, направленные на предотвращение пожаров. Согласно регламенту, запрещено сжигание мусора и разведение костров на землях всех категорий. Также запрещено использование открытого огня для приготовления пищи на сельскохозяйственных участках и в населенных пунктах. «Нарушение требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима влечет наложение штрафа», — пишет ведомство.

На граждан налагается штраф от 10 до 20 тысяч рублей, на должностных лиц — от 30 до 60 тысяч рублей, а на юридических лиц — от 400 до 800 тысяч рублей. Дополнительно уточняется, что во время сухой, жаркой и ветреной погоды, а также при объявлении штормового предупреждения, запрещается эксплуатация печей и котельных установок без искрогасителей.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области раньше чем обычно запретят жарить шашлыки. Это случилось уже 5 апреля, на пять дней раньше обычного.

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В Курганской области с 11 апреля вводятся новые запреты из-за особого противопожарного режима. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства области. В период особого противопожарного режима введены строгие ограничения, направленные на предотвращение пожаров. Согласно регламенту, запрещено сжигание мусора и разведение костров на землях всех категорий. Также запрещено использование открытого огня для приготовления пищи на сельскохозяйственных участках и в населенных пунктах. «Нарушение требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима влечет наложение штрафа», — пишет ведомство. На граждан налагается штраф от 10 до 20 тысяч рублей, на должностных лиц — от 30 до 60 тысяч рублей, а на юридических лиц — от 400 до 800 тысяч рублей. Дополнительно уточняется, что во время сухой, жаркой и ветреной погоды, а также при объявлении штормового предупреждения, запрещается эксплуатация печей и котельных установок без искрогасителей. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области раньше чем обычно запретят жарить шашлыки. Это случилось уже 5 апреля, на пять дней раньше обычного.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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