07 апреля 2025

За неделю более 100 тысяч тюменцев решили оформить самозапрет на кредиты

© Служба новостей «URA.RU»
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За все время работы самозапрета на кредиты, от него отказались около 300 тысяч тюменцев
За все время работы самозапрета на кредиты, от него отказались около 300 тысяч тюменцев Фото:

За первую неделю апреля от жителей Тюменской области поступило более 100 тысяч заявлений на самозапрет на кредиты. Об этом сообщил директор департамента информатизации Тюменской области Станислав Логинов.

«Более 100 тысяч заявлений на установку самозапрета на кредиты поступило от жителей Тюменской области в апреле 2025 года… Это помогает обезопасить граждан от различных видов мошенничества. Мы активно это популяризируем», — рассказал Логинов «Тюменской линии».

Он также добавил, что самозапрет можно снять, однако для этого потребуется электронная подпись. За все время работы опции, отказались от нее около 300 тысяч человек.

Жители Тюменской области активно пользуются самозапретом на кредиты. После его введения, мошенники начали адаптироваться. Они придумали новую схему — звонят или отправляют сообщения о том, что услуга была некорректно оформлена и просят перейти по ссылке для исправления ошибок.

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За первую неделю апреля от жителей Тюменской области поступило более 100 тысяч заявлений на самозапрет на кредиты. Об этом сообщил директор департамента информатизации Тюменской области Станислав Логинов. «Более 100 тысяч заявлений на установку самозапрета на кредиты поступило от жителей Тюменской области в апреле 2025 года… Это помогает обезопасить граждан от различных видов мошенничества. Мы активно это популяризируем», — рассказал Логинов «Тюменской линии». Он также добавил, что самозапрет можно снять, однако для этого потребуется электронная подпись. За все время работы опции, отказались от нее около 300 тысяч человек. Жители Тюменской области активно пользуются самозапретом на кредиты. После его введения, мошенники начали адаптироваться. Они придумали новую схему — звонят или отправляют сообщения о том, что услуга была некорректно оформлена и просят перейти по ссылке для исправления ошибок.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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