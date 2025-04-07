07 апреля 2025

В ЯНАО на праймериз «Единой России» заявилось более 80 кандидатов

© Служба новостей «URA.RU»
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На праймериз ЕР зарегистрировалось более 80 человек
На праймериз ЕР зарегистрировалось более 80 человек Фото:

На Ямале продолжается регистрация кандидатов для участия в предварительном голосовании «Единой России». В борьбу за места в Законодательном собрании ЯНАО вступили уже более 80 претендентов. 

«Реализация идей молодежи — это и есть путь развития всего нашего общества. Я баллотируюсь в депутаты, чтобы быть максимально полезной молодым ямальцам,» — приводит пресс-служба ЕР слова заявившейся на ПГ директора «Районного ресурсного молодежного центра» Наталья Дойжа. 

Только 7 апреля 2025 года документы подали сразу три человека — Наталья Дойжа, а также главный специалист управления молодежной политики в окружном департаменте Данила Худалей и Руководитель Новоуренгойской детской волонтерской общественной организации «Золотые Грифоны» Наталья Алексеенко. 

Ранее, URA.RU сообщало, что многие видные политические деятели Ямала выдвинулись на праймериз. Среди них Алексей Ситников и Анастасия Казанцева, председатель заксобрания ЯНАО Сергей Ямкин, а также активист из Тюмени Иван Поршнев

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На Ямале продолжается регистрация кандидатов для участия в предварительном голосовании «Единой России». В борьбу за места в Законодательном собрании ЯНАО вступили уже более 80 претендентов.  «Реализация идей молодежи — это и есть путь развития всего нашего общества. Я баллотируюсь в депутаты, чтобы быть максимально полезной молодым ямальцам,» — приводит пресс-служба ЕР слова заявившейся на ПГ директора «Районного ресурсного молодежного центра» Наталья Дойжа.  Только 7 апреля 2025 года документы подали сразу три человека — Наталья Дойжа, а также главный специалист управления молодежной политики в окружном департаменте Данила Худалей и Руководитель Новоуренгойской детской волонтерской общественной организации «Золотые Грифоны» Наталья Алексеенко.  Ранее, URA.RU сообщало, что многие видные политические деятели Ямала выдвинулись на праймериз. Среди них Алексей Ситников и Анастасия Казанцева, председатель заксобрания ЯНАО Сергей Ямкин, а также активист из Тюмени Иван Поршнев. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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