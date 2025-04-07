В ЯНАО на праймериз «Единой России» заявилось более 80 кандидатов

На Ямале продолжается регистрация кандидатов для участия в предварительном голосовании «Единой России». В борьбу за места в Законодательном собрании ЯНАО вступили уже более 80 претендентов.
«Реализация идей молодежи — это и есть путь развития всего нашего общества. Я баллотируюсь в депутаты, чтобы быть максимально полезной молодым ямальцам,» — приводит пресс-служба ЕР слова заявившейся на ПГ директора «Районного ресурсного молодежного центра» Наталья Дойжа.
Только 7 апреля 2025 года документы подали сразу три человека — Наталья Дойжа, а также главный специалист управления молодежной политики в окружном департаменте Данила Худалей и Руководитель Новоуренгойской детской волонтерской общественной организации «Золотые Грифоны» Наталья Алексеенко.
Ранее, URA.RU сообщало, что многие видные политические деятели Ямала выдвинулись на праймериз. Среди них Алексей Ситников и Анастасия Казанцева, председатель заксобрания ЯНАО Сергей Ямкин, а также активист из Тюмени Иван Поршнев.
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