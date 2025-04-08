В курганском селе Юлдус стоит школа, в которой учился ветеран Великой Отечественной войны Хамазан Гатауллович Гизатуллин. Он был командиром орудия 63-го отдельного истребительного противотанкового дивизиона во время войны. Об этом сообщает пресс-служба администрация Шадринского муниципального округа.
В 1940 году Гизатуллин был призван на военную службу и значительную часть Великой Отечественной войны провел на фронтах, сражаясь против нацистских захватчиков. Он прошел службу в артиллерии и окончил школу сержантского состава, что подготовило его к роли командира в боевых условиях. «На фронте с декабря 1942 года. Был командиром орудия, командиром взвода. Воевал на Центральном, Юго-Западном и 2-м Белорусском фронтах в составе 63-го отдельного истребительного противотанкового артиллерийского дивизиона», — пишет ведомство.
15 октября 1943 года в районе поселка Лоев (Гомельская область) старший сержант Гизатуллин сыграл ключевую роль в успешной переправе своего дивизиона через Днепр. Он был одним из первых, кто переправился на плоту через реку, и успешно закрепился на захваченном плацдарме, создав условия для последующей переправы основных сил.
Кроме того, Гизатуллин проявил героизм, уничтожив две вражеские пулеметные точки и более 20 нацистов прямым огнем. В ходе последующего продвижения его расчет артиллерии подбил семь танков врага. В этом бою Гизатуллин был ранен в обе ноги. Ему присвоили звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».
После войны Хамазан Гизатуллин продолжил службу в Советской Армии, а затем активно участвовал в общественной деятельности и патриотическом воспитании молодежи. Скончался 19 ноября 2007 года.
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