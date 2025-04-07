В ЯНАО закрывают зимник

В ЯНАО с 10 апреля закрывают участок автозимника между Лабытнанги и Азовы. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.
«С 00.00 часов 10.04.2025 до следующего зимнего сезона закрывается движение для всех ТС по участку Лабытнанги — Мужи — Азовы. Изменения касаются автозимника Лабытнанги — Мужи — Азовы — Теги», — сообщили в telegram-канале дептранспорта ЯНАО.
URA.RU сообщало, что на Ямале из-за выступившей воды закрыли зимник Аксарка — Салемал — Панаевск — Яр-Сале с 8:00 29 марта до следующего сезона. На въездах установят запрещающие знаки, появятся искусственные заграждения, чтобы жители не выезжали на хрупкий лед.
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