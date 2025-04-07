07 апреля 2025

В ЯНАО закрывают зимник

Участок зимника между Лабытнанги и Азовы закрывают для движения
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Автозимник закроют для движения машин 10 апреля
Автозимник закроют для движения машин 10 апреля Фото:

В ЯНАО с 10 апреля закрывают участок автозимника между Лабытнанги и Азовы. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.

«С 00.00 часов 10.04.2025 до следующего зимнего сезона закрывается движение для всех ТС по участку Лабытнанги — Мужи — Азовы. Изменения касаются автозимника Лабытнанги — Мужи — Азовы — Теги», — сообщили в telegram-канале дептранспорта ЯНАО.

URA.RU сообщало, что на Ямале из-за выступившей воды закрыли зимник Аксарка — Салемал — Панаевск — Яр-Сале с 8:00 29 марта до следующего сезона. На въездах установят запрещающие знаки, появятся искусственные заграждения, чтобы жители не выезжали на хрупкий лед.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ЯНАО с 10 апреля закрывают участок автозимника между Лабытнанги и Азовы. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО. «С 00.00 часов 10.04.2025 до следующего зимнего сезона закрывается движение для всех ТС по участку Лабытнанги — Мужи — Азовы. Изменения касаются автозимника Лабытнанги — Мужи — Азовы — Теги», — сообщили в telegram-канале дептранспорта ЯНАО. URA.RU сообщало, что на Ямале из-за выступившей воды закрыли зимник Аксарка — Салемал — Панаевск — Яр-Сале с 8:00 29 марта до следующего сезона. На въездах установят запрещающие знаки, появятся искусственные заграждения, чтобы жители не выезжали на хрупкий лед.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...