У главного курганского судебного пристава Уваровой официально появился третий заместитель

В управлении курганских судебных приставов произошло официальное назначение заместителя начальника. Бывший в статусе временно исполняющего обязанности Александр Ушаков вступил в должность и стал третьим замом главного пристава Ирины Уваровой. Об этом URA.RU рассказали в УФССП региона.
«Александр Владимирович Ушаков назначен на должность заместителя руководителя УССП России по Курганской области — заместителя главного судебного пристава Курганской области. Назначение произошло пятого апреля», — сообщили в пресс-службе управления.
Ушаков пришел в руководство курганского управления ФССП в октябре 2024 года. Около полугода он работал с приставкой «врио». До перевода в Курган старший лейтенант внутренней службы работал в краснодарском филиале ведомства.
Ранее URA.RU сообщало, что в курганском УФССП появился новый подполковник внутренней службы. Новое звание получил заместитель начальника Дмитрий Леонов.
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