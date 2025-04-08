У главного курганского судебного пристава Уваровой официально появился третий заместитель

Замначальника курганского УФССП Ушаков избавился от временного статуса
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У начальника курганского УФССП официально появился третий зам
У начальника курганского УФССП официально появился третий зам Фото:

В управлении курганских судебных приставов произошло официальное назначение заместителя начальника. Бывший в статусе временно исполняющего обязанности Александр Ушаков вступил в должность и стал третьим замом главного пристава Ирины Уваровой. Об этом URA.RU рассказали в УФССП региона.

«Александр Владимирович Ушаков назначен на должность заместителя руководителя УССП России по Курганской области — заместителя главного судебного пристава Курганской области. Назначение произошло пятого апреля», — сообщили в пресс-службе управления.

Ушаков пришел в руководство курганского управления ФССП в октябре 2024 года. Около полугода он работал с приставкой «врио». До перевода в Курган старший лейтенант внутренней службы работал в краснодарском филиале ведомства.

Ранее URA.RU сообщало, что в курганском УФССП появился новый подполковник внутренней службы. Новое звание получил заместитель начальника Дмитрий Леонов.

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В управлении курганских судебных приставов произошло официальное назначение заместителя начальника. Бывший в статусе временно исполняющего обязанности Александр Ушаков вступил в должность и стал третьим замом главного пристава Ирины Уваровой. Об этом URA.RU рассказали в УФССП региона. «Александр Владимирович Ушаков назначен на должность заместителя руководителя УССП России по Курганской области — заместителя главного судебного пристава Курганской области. Назначение произошло пятого апреля», — сообщили в пресс-службе управления. Ушаков пришел в руководство курганского управления ФССП в октябре 2024 года. Около полугода он работал с приставкой «врио». До перевода в Курган старший лейтенант внутренней службы работал в краснодарском филиале ведомства. Ранее URA.RU сообщало, что в курганском УФССП появился новый подполковник внутренней службы. Новое звание получил заместитель начальника Дмитрий Леонов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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