Причиной гибели мирных жителей в Кривом Роге является непрофессионализм украинских военных. По словам представителя России в ООН Василия Небензи, трагедия произошла из-за ошибок, допущенных украинской противовоздушной обороной. В результате этих столкновений украинская сторона понесла значительные потери. Главное о спецоперации — в материале URA.RU.
ВСУ возили своих жен в Курскую область
По словам жительницы Гуево Елены Брахновы, военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) приезжали с женами и девушками, которым давали возможность выбрать и увезти автомобиль местных жителей на свой вкус. Украинские солдаты вывозили из Курской области имущество местных жителей. По ее словам, военнослужащие использовали грузовики для транспортировки украденных вещей через Гуево.
Атака по территории РФ с помощью БПЛА
В интервале времени с 17:15 до 19:15 по московскому времени, системы противовоздушной обороны успешно сбили семь украинских беспилотных летательных аппаратов типа самолета. Об этом сообщили представители Минобороны РФ в своем telegram-канале. Три аппарата были уничтожены над Воронежской областью, два над Белгородской и два беспилотника были сбиты над акваторией Черного моря, вблизи побережья Республики Крым.
Удар по грузовику с гуманитарной помощью
В Новой Каховке (Херсонская область) поврежден грузовик, перевозивший гуманитарную помощь. По словам главы города Виталия Гуры, инцидент произошел в результате того, что с беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины был сброшен взрывоопасный предмет. Жертв и пострадавших в результате украинской атаки нет, повреждения получили корпус и кабины водителя.
Заявления Небензи
Атаки ВСУ
Постоянный представитель Российской Федерации при ООН Василий Небензя выразил мнение, что серия атак на энергетические объекты в России демонстрирует неготовность киевской администрации к диалогу. По его словам, это делает невозможным заключение каких-либо соглашений с текущим правительством Украины. Небензя отметил, что Россия и США рассматривают возможность разработки устойчивого и долгосрочного решения для урегулирования конфликта на Украине.
Виновные в гибели мирных украинцев в Кривом Роге
Согласно заявлению Небензи, гибель мирных жителей в Кривом Роге стала результатом ошибок украинской противовоздушной обороны. Он отметил, что непрофессионализм украинских военных привел к трагедии во время попыток перехвата ракет, что, в свою очередь, причинило вред гражданскому населению.
Законные цели
Небензя заявил, что Россия неоднократно предупреждала, что скопление военнослужащих и западные офицеры, направляемые в помощь Украине, являются законной целью для российских вооруженных сил. Он отметил, что Киев использует гражданское население в качестве «живого щита и прикрытия для военной деятельности».
Освобождение Курской области
Российские вооруженные силы освободили очередной населенный пункт в Курской области, вытеснив украинские вооруженные силы из Гуево. Штурмовики подняли флаг в центре населенного пункта, передает Пятый канал. В ходе зачистки освобожденного села военные обнаружили большие запасы оружия производства стран НАТО.
ВС РФ эвакуирует жителей из населенного пункта. По данным силовых структур, солдаты противника пытались прикрываться жителями Гуева как живым щитом.
В ближайшее время населенные пункты Курской области, которые в настоящий момент находятся под контролем ВСУ, будут освобождены. Как сообщил ТАСС военный эксперт Олег Иванов, ВСУ контролируют территорию хутора Олешня и села Горналь, расположенные в Суджанском районе.
СБУ арестовали Скабееву
Украинская Служба безопасности (СБУ) предъявила заочно новые обвинения Ольге Скабеевой, которая известна своей деятельностью как ведущая на российском телеканале «Россия-1» и программе «60 минут». В официальных заявлениях ведомства утверждается, что журналистка оправдала конфликт в Украине.
По данным СБУ, Скабеева многократно призывала к захвату таких городов, как Киев, Херсон и Запорожье, и поддерживала разрушение украинской энергетической инфраструктуры. Сообщается, что журналистке предъявлены обвинения по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, в том числе по статье о посягательстве на территориальную целостность страны.
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