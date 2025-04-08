Вооруженные силы Украины (ВСУ) дважды атаковали объекты российской энергетической инфраструктуры, нарушив российско-американские договоренности о прекращении нападений на энергообъекты. Об этом сообщило Министерство обороны России.
«За прошедшие сутки ВСУ дважды атаковали объекты российской энергетики», — сообщили в МО РФ. Как отметили представители российского оборонного ведомства в своем telegram-канале, противник нарушил российско-американские договоренности о прекращении ударов по энергообъектам на 30 дней.
В результате атак ВСУ, были повреждены важные элементы энергетической системы России. В Курской области удар украинского БПЛА привел к отключению высоковольтной линии 750 кВ «Курская АЭС — Металлургическая» филиала ПАО «Россети» — Черноземное ПМЭС. В Запорожской области на подстанции 35 кВ «Новогорьевка» ГУП «Таврия-Энерго» поврежден радиатор трансформатора.
Киев, несмотря на все обещания и обязательства, которые глава Украины Владимир Зеленский взял на себя перед американской стороной в контексте 30-дневного прекращения ударов по энергетическим объектам России, заметно увеличил число односторонних атак. Ранее ВСУ за сутки совершили семь атак на энергообъекты в РФ.
По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, Россия уже передала США список объектов, атакованных ВСУ во время прекращения огня, пишет RT. Также список будет направлен представителям России в ООН и ОБСЕ.
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