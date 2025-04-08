ВСУ дважды атаковали энергообъекты в РФ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ВСУ продолжают бить по энергообъектам в РФ
ВСУ продолжают бить по энергообъектам в РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) дважды атаковали объекты российской энергетической инфраструктуры, нарушив российско-американские договоренности о прекращении нападений на энергообъекты. Об этом сообщило Министерство обороны России.

«За прошедшие сутки ВСУ дважды атаковали объекты российской энергетики», — сообщили в МО РФ. Как отметили представители российского оборонного ведомства в своем telegram-канале, противник нарушил российско-американские договоренности о прекращении ударов по энергообъектам на 30 дней.

В результате атак ВСУ, были повреждены важные элементы энергетической системы России. В Курской области удар украинского БПЛА привел к отключению высоковольтной линии 750 кВ «Курская АЭС — Металлургическая» филиала ПАО «Россети» — Черноземное ПМЭС. В Запорожской области на подстанции 35 кВ «Новогорьевка» ГУП «Таврия-Энерго» поврежден радиатор трансформатора.

Киев, несмотря на все обещания и обязательства, которые глава Украины Владимир Зеленский взял на себя перед американской стороной в контексте 30-дневного прекращения ударов по энергетическим объектам России, заметно увеличил число односторонних атак. Ранее ВСУ за сутки совершили семь атак на энергообъекты в РФ.

По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, Россия уже передала США список объектов, атакованных ВСУ во время прекращения огня, пишет RT. Также список будет направлен представителям России в ООН и ОБСЕ.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) дважды атаковали объекты российской энергетической инфраструктуры, нарушив российско-американские договоренности о прекращении нападений на энергообъекты. Об этом сообщило Министерство обороны России. «За прошедшие сутки ВСУ дважды атаковали объекты российской энергетики», — сообщили в МО РФ. Как отметили представители российского оборонного ведомства в своем telegram-канале, противник нарушил российско-американские договоренности о прекращении ударов по энергообъектам на 30 дней. В результате атак ВСУ, были повреждены важные элементы энергетической системы России. В Курской области удар украинского БПЛА привел к отключению высоковольтной линии 750 кВ «Курская АЭС — Металлургическая» филиала ПАО «Россети» — Черноземное ПМЭС. В Запорожской области на подстанции 35 кВ «Новогорьевка» ГУП «Таврия-Энерго» поврежден радиатор трансформатора. Киев, несмотря на все обещания и обязательства, которые глава Украины Владимир Зеленский взял на себя перед американской стороной в контексте 30-дневного прекращения ударов по энергетическим объектам России, заметно увеличил число односторонних атак. Ранее ВСУ за сутки совершили семь атак на энергообъекты в РФ. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, Россия уже передала США список объектов, атакованных ВСУ во время прекращения огня, пишет RT. Также список будет направлен представителям России в ООН и ОБСЕ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...