Начальник Ровенского военкомата в Украине Юрий Ковалюк заявил, что не позволит своему сыну служить в украинской армии (ВСУ) из-за опасений за его безопасность. Об этом сообщило издание «Страна.ua».
«Сын у меня в этом году закончил Львовский торгово-экономический университет. Я его не пущу в армию, это все уже, хватит. Сыну 22 года», — заявил Ковалюк. Военный уточнил, что стал свидетелем того, как украинские командиры рискуют жизнями целых батальонов. По его словам, Киев с начала конфликта не рассчитал людской ресурс.
Ковалюк также высказался о программе контрактной службы для молодежи, активно продвигаемой украинскими властями. Он отметил, что условия контракта предполагают высокие риски для жизни молодых людей, которые, по его мнению, могут и не получить обещанные деньги за службу.
В начале февраля Министерство обороны Украины, столкнувшись с острым недостатком бойцов в рядах ВСУ. В стране объявили о начале набора мужчин в возрасте от 18 до 24 лет для службы по контракту.
В рамках усилий по пополнению личного состава, украинское правительство активно использует рекламные кампании, привлекая молодежь обещаниями значительных финансовых выплат и возможности выезда за границу по завершении контракта. В марте стало известно, что Министерство обороны Украины при привлечении украинцев предлагает подписку на онлайн-кинотеатр Netflix сроком на 185 лет.
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