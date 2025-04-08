Украинский военком отказался отпускать сына служить в ВСУ

Начальник ровенского военкомата не пускает сына в армию из-за риска для жизни
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Командиры ВСУ отправляют на смерть целые батальоны, заявил начальник военкомата Ковалюк
Командиры ВСУ отправляют на смерть целые батальоны, заявил начальник военкомата Ковалюк Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Начальник Ровенского военкомата в Украине Юрий Ковалюк заявил, что не позволит своему сыну служить в украинской армии (ВСУ) из-за опасений за его безопасность. Об этом сообщило издание «Страна.ua».

«Сын у меня в этом году закончил Львовский торгово-экономический университет. Я его не пущу в армию, это все уже, хватит. Сыну 22 года», — заявил Ковалюк. Военный уточнил, что стал свидетелем того, как украинские командиры рискуют жизнями целых батальонов. По его словам, Киев с начала конфликта не рассчитал людской ресурс.

Ковалюк также высказался о программе контрактной службы для молодежи, активно продвигаемой украинскими властями. Он отметил, что условия контракта предполагают высокие риски для жизни молодых людей, которые, по его мнению, могут и не получить обещанные деньги за службу.

В начале февраля Министерство обороны Украины, столкнувшись с острым недостатком бойцов в рядах ВСУ. В стране объявили о начале набора мужчин в возрасте от 18 до 24 лет для службы по контракту.

В рамках усилий по пополнению личного состава, украинское правительство активно использует рекламные кампании, привлекая молодежь обещаниями значительных финансовых выплат и возможности выезда за границу по завершении контракта. В марте стало известно, что Министерство обороны Украины при привлечении украинцев предлагает подписку на онлайн-кинотеатр Netflix сроком на 185 лет.

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Начальник Ровенского военкомата в Украине Юрий Ковалюк заявил, что не позволит своему сыну служить в украинской армии (ВСУ) из-за опасений за его безопасность. Об этом сообщило издание «Страна.ua». «Сын у меня в этом году закончил Львовский торгово-экономический университет. Я его не пущу в армию, это все уже, хватит. Сыну 22 года», — заявил Ковалюк. Военный уточнил, что стал свидетелем того, как украинские командиры рискуют жизнями целых батальонов. По его словам, Киев с начала конфликта не рассчитал людской ресурс. Ковалюк также высказался о программе контрактной службы для молодежи, активно продвигаемой украинскими властями. Он отметил, что условия контракта предполагают высокие риски для жизни молодых людей, которые, по его мнению, могут и не получить обещанные деньги за службу. В начале февраля Министерство обороны Украины, столкнувшись с острым недостатком бойцов в рядах ВСУ. В стране объявили о начале набора мужчин в возрасте от 18 до 24 лет для службы по контракту. В рамках усилий по пополнению личного состава, украинское правительство активно использует рекламные кампании, привлекая молодежь обещаниями значительных финансовых выплат и возможности выезда за границу по завершении контракта. В марте стало известно, что Министерство обороны Украины при привлечении украинцев предлагает подписку на онлайн-кинотеатр Netflix сроком на 185 лет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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