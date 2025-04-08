Запасы с оружием НАТО нашли при зачистке Гуево в Курской области

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ВС РФ зачищают Гуево в Курской области, противник из населенного пункта вытеснен
ВС РФ зачищают Гуево в Курской области, противник из населенного пункта вытеснен Фото:
новость из сюжета
ВС России выдавливают ВСУ из Курской области

В ходе зачистки освобожденного села Гуево в Курской области российские военные обнаружили большие запасы оружия производства стран НАТО. Об этом сообщил офицер группировки войск «Север».

«В подвалах села бойцами 22-го полка обнаружено много БК натовского производства. Захвачены орудия и минометы», — заявил военный. Его слова передает РИА «Новости».

Штурмовики Вооруженных Сил России подняли российский флаг в центре Гуево. Офицер отметил, что сейчас военные заняты зачисткой освобожденного населенного пункта. 

Ранее стало известно, что ВС РФ освободили еще один населенный пункт в Курской области. ВСУ выдавили из Гуево.

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В ходе зачистки освобожденного села Гуево в Курской области российские военные обнаружили большие запасы оружия производства стран НАТО. Об этом сообщил офицер группировки войск «Север». «В подвалах села бойцами 22-го полка обнаружено много БК натовского производства. Захвачены орудия и минометы», — заявил военный. Его слова передает РИА «Новости». Штурмовики Вооруженных Сил России подняли российский флаг в центре Гуево. Офицер отметил, что сейчас военные заняты зачисткой освобожденного населенного пункта.  Ранее стало известно, что ВС РФ освободили еще один населенный пункт в Курской области. ВСУ выдавили из Гуево.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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