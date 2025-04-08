В ходе зачистки освобожденного села Гуево в Курской области российские военные обнаружили большие запасы оружия производства стран НАТО. Об этом сообщил офицер группировки войск «Север».
«В подвалах села бойцами 22-го полка обнаружено много БК натовского производства. Захвачены орудия и минометы», — заявил военный. Его слова передает РИА «Новости».
Штурмовики Вооруженных Сил России подняли российский флаг в центре Гуево. Офицер отметил, что сейчас военные заняты зачисткой освобожденного населенного пункта.
Ранее стало известно, что ВС РФ освободили еще один населенный пункт в Курской области. ВСУ выдавили из Гуево.
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