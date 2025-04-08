Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе боевых действий привозили своих жен и девушек, чтобы те могли выбрать и забрать себе автомобиль местных жителей. Также они грузовиками вывозили украденные у курян вещи через Гуево (Курская область). Об этом рассказала жительница освобожденного населенного пункта Елена Брахнова.
«Они все везли через нас из Суджи. Забирали все, батареи даже снимали. Все брали. „Камазы“, „Мазы“, тракторы с ковшами груженые шли», — сказала Брахнова во время встречи с врио губернатора Курской области Александром Хинштейном. Цитата по ТАСС. Жительница отметила, что ВСУ привозили в российский регион жен и девушек, чтобы те могли выбрать любую понравившуюся машину и забрать ее.
Ранее Хинштейн вручил благодарность губернатора 11-летней Алесе Брахновой, дочери Елены, которая была эвакуирована из села Гуево. Девочка оказала первую помощь своим родителям, пострадавшим во время обстрела, и помогла семье пройти через заминированный лес.
ВС РФ 8 апреля освободили пункт Гуево в Курской области. В ходе зачистки освобожденного села Гуево в Курской области российские военные обнаружили большие запасы оружия производства стран НАТО.
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