Небензя назвал виновных в гибели мирных украинцев в Кривом Роге

Небензя: гибель мирных в Кривом Роге — вина украинских военных
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Западные офицеры и инструкторы являются законной целью для российской армии, заявил Небензя
Западные офицеры и инструкторы являются законной целью для российской армии, заявил Небензя Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Причина гибели мирных жителей в Кривом Роге — непрофессионализм украинских военных. Об этом заявил представитель России при ООН Василий Небензя, уточнив, что причиной трагедии стали ошибки украинской противовоздушной обороны. В результате действий ПВО, направленных на перехват ракет, было нанесено вред гражданскому населению.

«К сожалению, из-за непрофессиональных действий ПВО Украины, выпущенная на перехват украинская ракета, послужила причиной гибели гражданского населения в прилегающей к ресторану зоне», — заявил Небензя на заседании Совбеза ООН. Он также упомянул, что факт проведения военного совещания в городском объекте, расположенном в районе плотной жилой застройки, свидетельствует о пренебрежении киевским режимом жизнями мирных граждан.

Небензя подчеркнул, что Россия неоднократно предупреждала, что скопление военнослужащих и западные офицеры, направляемые в помощь Украине, являются законной целью для российских вооруженных сил. Он выразил мнение, что Киев использует гражданское население в качестве «живого щита и прикрытия для военной деятельности».

Ранее в Министерстве обороны Российской Федерации (МО РФ) сообщили, что в результате точного удара фугасной ракетой по месту проведения встречи командиров соединений и западных инструкторов, противник понес значительные потери. Согласно предоставленным данным, было уничтожено до 85 военнослужащих и офицеров из иностранных государств, а также до 10 единиц автомобильной техники.

Там отметили, что информация о нанесении удара баллистической ракетой с кассетной боевой частью по детской площадке в населенном пункте, не соответствует действительности. По данным ведомства, удар был нанесен ракетой в фугасном снаряжении по ресторану «Магеллан», где в этот момент совещались командиры соединений противника с западными инструкторами.

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Причина гибели мирных жителей в Кривом Роге — непрофессионализм украинских военных. Об этом заявил представитель России при ООН Василий Небензя, уточнив, что причиной трагедии стали ошибки украинской противовоздушной обороны. В результате действий ПВО, направленных на перехват ракет, было нанесено вред гражданскому населению. «К сожалению, из-за непрофессиональных действий ПВО Украины, выпущенная на перехват украинская ракета, послужила причиной гибели гражданского населения в прилегающей к ресторану зоне», — заявил Небензя на заседании Совбеза ООН. Он также упомянул, что факт проведения военного совещания в городском объекте, расположенном в районе плотной жилой застройки, свидетельствует о пренебрежении киевским режимом жизнями мирных граждан. Небензя подчеркнул, что Россия неоднократно предупреждала, что скопление военнослужащих и западные офицеры, направляемые в помощь Украине, являются законной целью для российских вооруженных сил. Он выразил мнение, что Киев использует гражданское население в качестве «живого щита и прикрытия для военной деятельности». Ранее в Министерстве обороны Российской Федерации (МО РФ) сообщили, что в результате точного удара фугасной ракетой по месту проведения встречи командиров соединений и западных инструкторов, противник понес значительные потери. Согласно предоставленным данным, было уничтожено до 85 военнослужащих и офицеров из иностранных государств, а также до 10 единиц автомобильной техники. Там отметили, что информация о нанесении удара баллистической ракетой с кассетной боевой частью по детской площадке в населенном пункте, не соответствует действительности. По данным ведомства, удар был нанесен ракетой в фугасном снаряжении по ресторану «Магеллан», где в этот момент совещались командиры соединений противника с западными инструкторами.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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