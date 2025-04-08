Курган богат талантами: огнеборцы облачились в форму, повиснув на пожарной лестнице. Видео

Курганские пожарные приняли участие в челлендже, показав силу и ловкость
© Служба новостей «URA.RU»
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Первая пожарная лестница была запатентована 8 апреля 259 лет назад
Первая пожарная лестница была запатентована 8 апреля 259 лет назад Фото:

Курганские пожарные за считанные секунды облачились в свою экипировку прямо в воздухе, повиснув на пожарной лестнице, за которую держались только руками. Таким образом они приняли участие в челлендже МЧС, посвященном дню рождения пожарной лестницы. Об этом сообщается в группе ГУ МЧС России по Курганской области в соцсети «ВКонтакте», где выложено видео с огнеборцами.

«Пожарная лестница уже 259 лет помогает спасать жизни. Каждый выезд — испытание на прочность как для техники, так и для огнеборцев. 8 апреля 1766 года запатентована первая пожарная лестница», — сообщается в посте с видео, на котором пожарные участвуют в челлендже, демонстрируя ловкость, силу и мастерство. Курганцы приняли эту эстафету от Вологодской области и передали коллегам в Свердловскую области.

За минувшие выходные курганские пожарные потушили 23 пожара. Возгорания происходили в жилых домах и на производственных предприятиях. 

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Курганские пожарные за считанные секунды облачились в свою экипировку прямо в воздухе, повиснув на пожарной лестнице, за которую держались только руками. Таким образом они приняли участие в челлендже МЧС, посвященном дню рождения пожарной лестницы. Об этом сообщается в группе ГУ МЧС России по Курганской области в соцсети «ВКонтакте», где выложено видео с огнеборцами. «Пожарная лестница уже 259 лет помогает спасать жизни. Каждый выезд — испытание на прочность как для техники, так и для огнеборцев. 8 апреля 1766 года запатентована первая пожарная лестница», — сообщается в посте с видео, на котором пожарные участвуют в челлендже, демонстрируя ловкость, силу и мастерство. Курганцы приняли эту эстафету от Вологодской области и передали коллегам в Свердловскую области. За минувшие выходные курганские пожарные потушили 23 пожара. Возгорания происходили в жилых домах и на производственных предприятиях. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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