Курганские пожарные за считанные секунды облачились в свою экипировку прямо в воздухе, повиснув на пожарной лестнице, за которую держались только руками. Таким образом они приняли участие в челлендже МЧС, посвященном дню рождения пожарной лестницы. Об этом сообщается в группе ГУ МЧС России по Курганской области в соцсети «ВКонтакте», где выложено видео с огнеборцами.
«Пожарная лестница уже 259 лет помогает спасать жизни. Каждый выезд — испытание на прочность как для техники, так и для огнеборцев. 8 апреля 1766 года запатентована первая пожарная лестница», — сообщается в посте с видео, на котором пожарные участвуют в челлендже, демонстрируя ловкость, силу и мастерство. Курганцы приняли эту эстафету от Вологодской области и передали коллегам в Свердловскую области.
За минувшие выходные курганские пожарные потушили 23 пожара. Возгорания происходили в жилых домах и на производственных предприятиях.
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