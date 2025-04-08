08 апреля 2025

В Тюмени кофе стал дороже

В Тюмени стоимость кофе выросла на 5-10%
© Служба новостей «URA.RU»
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На формирование цены влияют высокие биржевые цены
На формирование цены влияют высокие биржевые цены Фото:

В областной столице стоимость кружки кофе увеличилась от 5% до 10%. На это влияет общероссийская тенденция, из-за которой цена продукта в 2024 году достигла исторического максимума.

«Высокие биржевые цены стимулируют производителей сокращать предложение, чтобы дольше продавать запасы по высоким ценам. Таким образом, возвращение к прежним ценам на напитки маловероятно, так как стоимость сырья и логистики все еще остается высокой», — сообщил директор сети кофеен «Паруса» Максим Гуральник в диалоге с РБК Тюмень.

Эксперт ожидает, что стоимость кофе через полгода увеличится и в магазинах крупных сетей общепита. На это повлияет поставка сырья, закупленного по новым ценам.

Ранее в Тюмени увеличилась стоимость и продуктов первой необходимости. С начала 2025 года стоимость хлеба выросла на 8,2%.

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В областной столице стоимость кружки кофе увеличилась от 5% до 10%. На это влияет общероссийская тенденция, из-за которой цена продукта в 2024 году достигла исторического максимума. «Высокие биржевые цены стимулируют производителей сокращать предложение, чтобы дольше продавать запасы по высоким ценам. Таким образом, возвращение к прежним ценам на напитки маловероятно, так как стоимость сырья и логистики все еще остается высокой», — сообщил директор сети кофеен «Паруса» Максим Гуральник в диалоге с РБК Тюмень. Эксперт ожидает, что стоимость кофе через полгода увеличится и в магазинах крупных сетей общепита. На это повлияет поставка сырья, закупленного по новым ценам. Ранее в Тюмени увеличилась стоимость и продуктов первой необходимости. С начала 2025 года стоимость хлеба выросла на 8,2%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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