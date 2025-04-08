В Тюмени кофе стал дороже

В областной столице стоимость кружки кофе увеличилась от 5% до 10%. На это влияет общероссийская тенденция, из-за которой цена продукта в 2024 году достигла исторического максимума.
«Высокие биржевые цены стимулируют производителей сокращать предложение, чтобы дольше продавать запасы по высоким ценам. Таким образом, возвращение к прежним ценам на напитки маловероятно, так как стоимость сырья и логистики все еще остается высокой», — сообщил директор сети кофеен «Паруса» Максим Гуральник в диалоге с РБК Тюмень.
Эксперт ожидает, что стоимость кофе через полгода увеличится и в магазинах крупных сетей общепита. На это повлияет поставка сырья, закупленного по новым ценам.
Ранее в Тюмени увеличилась стоимость и продуктов первой необходимости. С начала 2025 года стоимость хлеба выросла на 8,2%.
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