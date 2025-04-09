Мэрия отдаст землю под КРТ в районе, где забрали участки у застройщика Бабочкина

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В 15 микрорайоне Заозерного займутся комплексной жилой застройкой
В 15 микрорайоне Заозерного займутся комплексной жилой застройкой Фото:
новость из сюжета
Комплексная застройка в Курганской области

Мэрия Кургана выделила 10 гектаров незастроенной земли под КРТ в 15 микрорайоне Заозерного. Проект предполагает возведение высоток и домов меньшей этажности. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник из сферы девелопмента. На этой территории ранее власти через суд забрали неосвоенные участки у бизнесмена Александра Бабочкина. 

«Чиновники выделили под комплексную застройку 10 гектаров земли в 15 микрорайоне Заозерного. На этой территории ранее власти забрали участки у застройщика Александра Бабочкина, который возводил жилой комплекс из таунхаусов», —сообщил источник.  

Информация о планах по реализации проекта КРТ подтверждается данными на сайте мэрии. Под жилую застройку выделена незастроенная территория площадью 108 551 квадратный метр. Реализации проекта рассчитана на семь лет. Также в 15 микрорайоне предполагается строительство различных соцобъектов. 

Корреспондент URA.RU направил запрос по теме в пресс-службу мэрии. Ответ ожидается. 

Ранее URA.RU писало, что мэрия Кургана забрала у застройщика 29 участков под таунхаусы в 15 микрорайоне Заозерного. Их бизнесмену Александру Бабочкину предоставляли еще в 2014 году. Однако участки не были освоены и имелась задолженность по оплате аренды. Из-за этого между чиновниками и застройщиком начались судебные разборки. В итоге договоры, которые были продлены до мая 2026 года, расторгли. Бабочкин с этим решением не согласен и подал очередную апелляцию. По мнению застройщика, освоение земли тормозило отсутствие подъездных дорог и отказы чиновников в подписании допсоглашений. 

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Мэрия Кургана выделила 10 гектаров незастроенной земли под КРТ в 15 микрорайоне Заозерного. Проект предполагает возведение высоток и домов меньшей этажности. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник из сферы девелопмента. На этой территории ранее власти через суд забрали неосвоенные участки у бизнесмена Александра Бабочкина.  «Чиновники выделили под комплексную застройку 10 гектаров земли в 15 микрорайоне Заозерного. На этой территории ранее власти забрали участки у застройщика Александра Бабочкина, который возводил жилой комплекс из таунхаусов», —сообщил источник.   Информация о планах по реализации проекта КРТ подтверждается данными на сайте мэрии. Под жилую застройку выделена незастроенная территория площадью 108 551 квадратный метр. Реализации проекта рассчитана на семь лет. Также в 15 микрорайоне предполагается строительство различных соцобъектов.  Корреспондент URA.RU направил запрос по теме в пресс-службу мэрии. Ответ ожидается.  Ранее URA.RU писало, что мэрия Кургана забрала у застройщика 29 участков под таунхаусы в 15 микрорайоне Заозерного. Их бизнесмену Александру Бабочкину предоставляли еще в 2014 году. Однако участки не были освоены и имелась задолженность по оплате аренды. Из-за этого между чиновниками и застройщиком начались судебные разборки. В итоге договоры, которые были продлены до мая 2026 года, расторгли. Бабочкин с этим решением не согласен и подал очередную апелляцию. По мнению застройщика, освоение земли тормозило отсутствие подъездных дорог и отказы чиновников в подписании допсоглашений. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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