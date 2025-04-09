Мэрия отдаст землю под КРТ в районе, где забрали участки у застройщика Бабочкина

Мэрия Кургана выделила 10 гектаров незастроенной земли под КРТ в 15 микрорайоне Заозерного. Проект предполагает возведение высоток и домов меньшей этажности. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник из сферы девелопмента. На этой территории ранее власти через суд забрали неосвоенные участки у бизнесмена Александра Бабочкина.
«Чиновники выделили под комплексную застройку 10 гектаров земли в 15 микрорайоне Заозерного. На этой территории ранее власти забрали участки у застройщика Александра Бабочкина, который возводил жилой комплекс из таунхаусов», —сообщил источник.
Информация о планах по реализации проекта КРТ подтверждается данными на сайте мэрии. Под жилую застройку выделена незастроенная территория площадью 108 551 квадратный метр. Реализации проекта рассчитана на семь лет. Также в 15 микрорайоне предполагается строительство различных соцобъектов.
Корреспондент URA.RU направил запрос по теме в пресс-службу мэрии. Ответ ожидается.
Ранее URA.RU писало, что мэрия Кургана забрала у застройщика 29 участков под таунхаусы в 15 микрорайоне Заозерного. Их бизнесмену Александру Бабочкину предоставляли еще в 2014 году. Однако участки не были освоены и имелась задолженность по оплате аренды. Из-за этого между чиновниками и застройщиком начались судебные разборки. В итоге договоры, которые были продлены до мая 2026 года, расторгли. Бабочкин с этим решением не согласен и подал очередную апелляцию. По мнению застройщика, освоение земли тормозило отсутствие подъездных дорог и отказы чиновников в подписании допсоглашений.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».