Шадринцы обсуждают оптимизацию тубдиспансера

В Шадринске противотуберкулезный диспансер оптимизируют путем присоединения к Курганскому тубдиспансеру. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к сфере здравоохранения. В депздраве агентству ответили, что тубдиспансер Шадринска работает в штатном режиме и будет оказывать помощь в полном объеме.
«Шадринский противотуберкулезный диспансер присоединят к Курганскому противотуберкулезному диспансеру, как и планировали ранее. Сотрудникам Шадринского тубдиспансера пришло соответствующее уведомление. После увольнения предыдущего главврача, некоторые медики из тубдиспансера тоже уволились. Количество медперсонала сократилось», — рассказал источник.
В департаменте здравоохранения Курганской области на запрос URA.RU ответили, что ГКУ «Шадринский противотуберкулезный диспансер» продолжает работу в штатном режиме. «Работа учреждений не измениться, медицинская помощь будет оказываться в полном объеме. Шадринский противотуберкулезный диспансер оказывает медицинскую помощь жителям Шатровского, Каргаполького, Далматовского, Катайского, Шумихинского Шадринского округов и города Шадринска», — уточнили в депздраве. На вопрос о проведении оптимизации ответ не поступил.
В декабре 2024 года в Шадринском противотуберкулезном диспансере после выступления коллектива против реорганизации сменили главврача. Юлия Черепанова была освобождена от должности. Больницу возглавила Елена Потапенко — главврач Курганского областного противотуберкулезного диспансера. На тот момент в депздраве подчеркнули, что информация об реорганизации Шадринского тубдиспансера не соответствует действительности.
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