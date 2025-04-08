08 апреля 2025

Стрельба, ножевое ранение и нервные срывы: происшествия в школах ЯНАО

За год в ЯНАО выросло количество происшествий с участием школьников
© Служба новостей «URA.RU»
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В ЯНАО возросло количество школьных ЧП
В ЯНАО возросло количество школьных ЧП Фото:

В ЯНАО за два года участились происшествия с участием детей. Только за полгода произошло три случая проноса в школы пневматических пистолетов и случайных выстрелов из него, а 7 апреля ученик из школы в Новом Уренгое ударил ножом охранника в шею. Об этих и других происшествиях — в подборке URA.RU.

Стрельба в «Газпром техникуме» в Новом Уренгое

Студент Новоуренгойского колледжа 8 апреля произвел выстрел из пневматического пистолета и попал в интерактивную доску. Среди сотрудников и учащихся пострадавших нет, но факт проноса пистолета и стрельба в учебном заведении привлекли внимание следственных и контролирующих органов. Возбуждено уголовное дело по статьям «Халатность» и «Выполнение услуг, которые не отвечают требованиям безопасности».

Нападение с ножом на охранника

Днем ранее, 7 апреля, в школе Нового Уренгоя 11-летний мальчик ударил ножом охранника в шею, тот отделался порезом и сумел обезоружить хулигана. По показаниям свидетелей, перед этим ребенок ткнул ножом в девочку, которую спас пуховик. Нападающего ребенка отправили на обследование в психоневрологический диспансер, а по факту возбуждено уголовное дело по тем же статьям. 

Выстрелы в Губкинском

В октябре 2024 года ученик школы № 9 расположенной в микрорайоне Пурпе в Губкинском пронес пневматический пистолет и выстрелил в сторону учеников. Пулька попала в ногу одноклассника — у него ушиб большого пальца. Следователи СУ СКР возбудили уголовные дела — в отношении охранника по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», по которой он приговорен к штрафу в 20 тысяч рублей. А ребенка отправили в спецшколу закрытого типа. 

Нападение с кулаками на учителя

Ученик крупнейшей школы Нового Уренгоя — Арктического лицея 16 октября 2024 года напал с кулаками на учителя. С ребенком провели профилактическую беседу, а позже перевели на другую форму обучения. 

Директор толкнул ученика в Ямальском районе

По соцсетям 15 мая 2024 года стало расходиться видео, на котором видно, как учитель толкает воспитанника интерната. По данному факту прокуратура ЯНАО провела проверку. Источники в силовых структурах сообщили, что видео было снято в 2023 году и инцидент уже проверялся. Появление ролика прокомментировал и сам директор, который решил «по-мужски поговорить» с ребенком, сорвавшим урок. На время проведения прокурорской проверки, Гилев был отстранен от работы, но на текущий момент выполняет свои обязанности.

Нервный срыв из-за буллинга в Ноябрьске

В Ноябрьске 13 декабря 2024 года девочка в слезах и с криками бросила стул в обидчиков, но попала в стену. По данному факту руководство школы, департамент образования, прокуратура, полиция и комиссия по делам несовершеннолетних проводили разбирательство

Кроме того, статистика правонарушений и преступлений с участием школьников только растет, о чем говорил в своем докладе начальник УМВД ЯНАО генерал-майор полиции Сергей Костенко. Школьники причастны, в том числе и к преступлениям террористического характера.

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В ЯНАО за два года участились происшествия с участием детей. Только за полгода произошло три случая проноса в школы пневматических пистолетов и случайных выстрелов из него, а 7 апреля ученик из школы в Новом Уренгое ударил ножом охранника в шею. Об этих и других происшествиях — в подборке URA.RU. Стрельба в «Газпром техникуме» в Новом Уренгое Студент Новоуренгойского колледжа 8 апреля произвел выстрел из пневматического пистолета и попал в интерактивную доску. Среди сотрудников и учащихся пострадавших нет, но факт проноса пистолета и стрельба в учебном заведении привлекли внимание следственных и контролирующих органов. Возбуждено уголовное дело по статьям «Халатность» и «Выполнение услуг, которые не отвечают требованиям безопасности». Нападение с ножом на охранника Днем ранее, 7 апреля, в школе Нового Уренгоя 11-летний мальчик ударил ножом охранника в шею, тот отделался порезом и сумел обезоружить хулигана. По показаниям свидетелей, перед этим ребенок ткнул ножом в девочку, которую спас пуховик. Нападающего ребенка отправили на обследование в психоневрологический диспансер, а по факту возбуждено уголовное дело по тем же статьям.  Выстрелы в Губкинском В октябре 2024 года ученик школы № 9 расположенной в микрорайоне Пурпе в Губкинском пронес пневматический пистолет и выстрелил в сторону учеников. Пулька попала в ногу одноклассника — у него ушиб большого пальца. Следователи СУ СКР возбудили уголовные дела — в отношении охранника по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», по которой он приговорен к штрафу в 20 тысяч рублей. А ребенка отправили в спецшколу закрытого типа.  Нападение с кулаками на учителя Ученик крупнейшей школы Нового Уренгоя — Арктического лицея 16 октября 2024 года напал с кулаками на учителя. С ребенком провели профилактическую беседу, а позже перевели на другую форму обучения.  Директор толкнул ученика в Ямальском районе По соцсетям 15 мая 2024 года стало расходиться видео, на котором видно, как учитель толкает воспитанника интерната. По данному факту прокуратура ЯНАО провела проверку. Источники в силовых структурах сообщили, что видео было снято в 2023 году и инцидент уже проверялся. Появление ролика прокомментировал и сам директор, который решил «по-мужски поговорить» с ребенком, сорвавшим урок. На время проведения прокурорской проверки, Гилев был отстранен от работы, но на текущий момент выполняет свои обязанности. Нервный срыв из-за буллинга в Ноябрьске В Ноябрьске 13 декабря 2024 года девочка в слезах и с криками бросила стул в обидчиков, но попала в стену. По данному факту руководство школы, департамент образования, прокуратура, полиция и комиссия по делам несовершеннолетних проводили разбирательство.  Кроме того, статистика правонарушений и преступлений с участием школьников только растет, о чем говорил в своем докладе начальник УМВД ЯНАО генерал-майор полиции Сергей Костенко. Школьники причастны, в том числе и к преступлениям террористического характера.
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