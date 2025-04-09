Автор рецептов сладостей из Кургана Светлана Маслова реализует амбициозный проект, который включает создание мультфильмов и сборников рецептов на нескольких языках. В этой цели ей помогают нейросети. Русскоязычная аудитория уже может оценить первую серию мультфильма. Информацией поделилась автор Светлана Маслова в беседе с URA.RU.
На данный момент мультфильмы переведены на английский, китайский и испанский языки, а в будущем планируется перевод на арабский, японский, португальский и корейский. Мультфильмы будут доступны на зарубежных интернет-платформах. «За девять лет создания вкусов мною создано более 450 вкусов для варений, джемов, конфитюров, соусов, мостард, чатни, соленой карамели и многое другое», — рассказала Светлана.
Автор также создает сборники рецептов, в которых используются персонажи из мультфильмов. В этом году запланировано выпуск 16 сборников на восьми языках, включая русский. Каждый сборник будет содержать красивые иллюстрации и фотографии еды, что сделает их не только полезными, но и визуально привлекательными.
В мультфильме есть несколько персонажей, каждый из которых имеет свой уникальный характер. Девушка Люсиль — особенная, с душой и характером. Она теплая и сильная. Ее руки умеют варить вкус, а глаза излучают доброту и знание. Желеон — милый, смешной и пластичный персонаж. Он, по описанию автора, должен быть таким, чтобы его захотел обнять каждый ребенок. Также в мультфильме есть кот Мармелот. Он — кот с суперспособностью менять цвет шерсти, а также эстет, гурман и королевский дегустатор. Для Мармелота характерно лежать на диване и лениво осуждать все подряд, как заметила Светлана.
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