09 апреля 2025

Курганские власти признали неэффективным расходование бюджета на светофоры

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Учет интенсивности движения проводился в Кургане не по стандартам
Учет интенсивности движения проводился в Кургане не по стандартам Фото:

В Кургане выявлены нарушения в расходовании бюджетных средств на установку светофоров. Аудит показал, что из-за ошибок при изучении интенсивности движения на объектах было неэффективно потрачено 4,1 миллиона рублей. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с комитета по аграрной политике и природным ресурсам Курганской областной думы.

«Согласно стандартам, учет интенсивности движения необходимо проводить не в течение одного часа, а непрерывно в течение четырех часов в светлое время суток. Однако некоторые обследования проводились не в соответствии с этими требованиями, что вызывает сомнения в правильности их проведения. В результате было признано неэффективным расходование средств на общую сумму 4,1 миллиона рублей», — передает корреспондент URA.RU с комитета.

После проверки также были устранены нарушения в оформлении гарантийных паспортов и хранении демонтированного оборудования. Отмечено, что часть светофоров установлена для регулирования потоков во время ремонтных работ и по требованию ГИБДД для увеличения безопасности движения.

Контрольно-счетная палата Кургана ранее выявила серьезные финансовые нарушения в муниципальных учреждениях в ходе аудита за 2024 год, охватившего девять объектов на общую сумму 196 миллионов рублей. Нарушения касались бухгалтерского учета, управления муниципальным имуществом и законодательства о закупках.

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В Кургане выявлены нарушения в расходовании бюджетных средств на установку светофоров. Аудит показал, что из-за ошибок при изучении интенсивности движения на объектах было неэффективно потрачено 4,1 миллиона рублей. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с комитета по аграрной политике и природным ресурсам Курганской областной думы. «Согласно стандартам, учет интенсивности движения необходимо проводить не в течение одного часа, а непрерывно в течение четырех часов в светлое время суток. Однако некоторые обследования проводились не в соответствии с этими требованиями, что вызывает сомнения в правильности их проведения. В результате было признано неэффективным расходование средств на общую сумму 4,1 миллиона рублей», — передает корреспондент URA.RU с комитета. После проверки также были устранены нарушения в оформлении гарантийных паспортов и хранении демонтированного оборудования. Отмечено, что часть светофоров установлена для регулирования потоков во время ремонтных работ и по требованию ГИБДД для увеличения безопасности движения. Контрольно-счетная палата Кургана ранее выявила серьезные финансовые нарушения в муниципальных учреждениях в ходе аудита за 2024 год, охватившего девять объектов на общую сумму 196 миллионов рублей. Нарушения касались бухгалтерского учета, управления муниципальным имуществом и законодательства о закупках.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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