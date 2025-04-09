Курганские власти признали неэффективным расходование бюджета на светофоры

В Кургане выявлены нарушения в расходовании бюджетных средств на установку светофоров. Аудит показал, что из-за ошибок при изучении интенсивности движения на объектах было неэффективно потрачено 4,1 миллиона рублей. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с комитета по аграрной политике и природным ресурсам Курганской областной думы.
«Согласно стандартам, учет интенсивности движения необходимо проводить не в течение одного часа, а непрерывно в течение четырех часов в светлое время суток. Однако некоторые обследования проводились не в соответствии с этими требованиями, что вызывает сомнения в правильности их проведения. В результате было признано неэффективным расходование средств на общую сумму 4,1 миллиона рублей», — передает корреспондент URA.RU с комитета.
После проверки также были устранены нарушения в оформлении гарантийных паспортов и хранении демонтированного оборудования. Отмечено, что часть светофоров установлена для регулирования потоков во время ремонтных работ и по требованию ГИБДД для увеличения безопасности движения.
Контрольно-счетная палата Кургана ранее выявила серьезные финансовые нарушения в муниципальных учреждениях в ходе аудита за 2024 год, охватившего девять объектов на общую сумму 196 миллионов рублей. Нарушения касались бухгалтерского учета, управления муниципальным имуществом и законодательства о закупках.
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