09 апреля 2025

Экс-директора депспорта Тюмени повысят до главы аграрного района

Нижнетавдинский район возглавит экс-директор депспорта Тюмени Борисевич
© Служба новостей «URA.RU»
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Нижнетавдинским районом 10 лет руководил Валерий Борисов
Нижнетавдинским районом 10 лет руководил Валерий Борисов Фото:

В Тюменской области выберут главу аграрного Нижнетавдинского района — у Валерия Борисова, который возглавлял районную администрацию с 2015 года, истекает срок полномочий. Его заменой с высокой долей вероятности станет бывший директор спортивного департамента города Тюмени Сергей Борисевич, — сообщили URA.RU источники в политических кругах области.

«Депутаты выберут Борисевича новым главой. В районе он с начала года — работал начальником управления ЖКХ. Конкурс на эту должность состоится сегодня», — пояснили агентству собеседники.

В администрации Нижнетавдинского района агентству подтвердили участие Сергея Борисевича в конкурсе на должность главы муниципалитета, отметив, что решение по новому мэру будет принято депутатами на заседании районной думы. Вместе с Борисевичем в конкурсе участвует глава Антипинского сельского поселения Евгений Онегин.

Полномочия действующего главы района Валерия Борисова истекают 16 апреля. По словам собеседников агентства, он входил в команду экс-губернатора области Владимира Якушева. Сейчас, по мнению источников, 70-летний Борисов намерен отойти от руководящих должностей к более спокойной деятельности.

Потенциальный глава Нижнетавдинского района Сергей Борисевич оставил пост в спортивном департаменте Тюмени в первый рабочий день 2025 года. Как ранее сообщало URA.RU, его заменой стал экс-директор старейшей спортшколы областной столицы.

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В Тюменской области выберут главу аграрного Нижнетавдинского района — у Валерия Борисова, который возглавлял районную администрацию с 2015 года, истекает срок полномочий. Его заменой с высокой долей вероятности станет бывший директор спортивного департамента города Тюмени Сергей Борисевич, — сообщили URA.RU источники в политических кругах области. «Депутаты выберут Борисевича новым главой. В районе он с начала года — работал начальником управления ЖКХ. Конкурс на эту должность состоится сегодня», — пояснили агентству собеседники. В администрации Нижнетавдинского района агентству подтвердили участие Сергея Борисевича в конкурсе на должность главы муниципалитета, отметив, что решение по новому мэру будет принято депутатами на заседании районной думы. Вместе с Борисевичем в конкурсе участвует глава Антипинского сельского поселения Евгений Онегин. Полномочия действующего главы района Валерия Борисова истекают 16 апреля. По словам собеседников агентства, он входил в команду экс-губернатора области Владимира Якушева. Сейчас, по мнению источников, 70-летний Борисов намерен отойти от руководящих должностей к более спокойной деятельности. Потенциальный глава Нижнетавдинского района Сергей Борисевич оставил пост в спортивном департаменте Тюмени в первый рабочий день 2025 года. Как ранее сообщало URA.RU, его заменой стал экс-директор старейшей спортшколы областной столицы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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