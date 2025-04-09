Экс-директора депспорта Тюмени повысят до главы аграрного района

В Тюменской области выберут главу аграрного Нижнетавдинского района — у Валерия Борисова, который возглавлял районную администрацию с 2015 года, истекает срок полномочий. Его заменой с высокой долей вероятности станет бывший директор спортивного департамента города Тюмени Сергей Борисевич, — сообщили URA.RU источники в политических кругах области.
«Депутаты выберут Борисевича новым главой. В районе он с начала года — работал начальником управления ЖКХ. Конкурс на эту должность состоится сегодня», — пояснили агентству собеседники.
В администрации Нижнетавдинского района агентству подтвердили участие Сергея Борисевича в конкурсе на должность главы муниципалитета, отметив, что решение по новому мэру будет принято депутатами на заседании районной думы. Вместе с Борисевичем в конкурсе участвует глава Антипинского сельского поселения Евгений Онегин.
Полномочия действующего главы района Валерия Борисова истекают 16 апреля. По словам собеседников агентства, он входил в команду экс-губернатора области Владимира Якушева. Сейчас, по мнению источников, 70-летний Борисов намерен отойти от руководящих должностей к более спокойной деятельности.
Потенциальный глава Нижнетавдинского района Сергей Борисевич оставил пост в спортивном департаменте Тюмени в первый рабочий день 2025 года. Как ранее сообщало URA.RU, его заменой стал экс-директор старейшей спортшколы областной столицы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Когда начнется паводок в Тюменской области и какие районы затопит первыми? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!