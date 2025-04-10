Застройщик тюменского олигарха провалился в убытки

Тюменский застройщик «Партнер-Строй», входящий в группу «Партнер» тюменского олигарха Геннадия Разницына впервые за свою историю ушел в убытки. Об этом гласят итоги финансового 2024 года по данным бухгалтерской отчетности, размещенной в госреестре.
«АО Специализированный застройщик „Партнер-Строй“. По итогам 2024 финансового года доходы компании составили 343,1 миллиона рублей, расходы — 412,6 миллиона рублей. Таким образом чистые убытки компании составляют 69,5 миллиона рублей», — гласит документация.
Это первые убытки, полученные застройщиком за последние 10 лет. По данным единого ресурса застройщиков РФ, застройщик возводит в деревне Ембаево Тюменского района малоэтажный комплекс «Ритмы». В целом же холдинг «Партнер» занимает 26 строчку в региональном и 135 в федеральном рейтингах застройщиков. Отмечается, что около 10 тысяч квадратных метров застройщик строит с переносом сроков сдачи в среднем чуть больше, чем на полтора месяца.
Как стало известно ранее, тюменская птицефабрика холдинга «Черкизово» также начала терять прибыль. При этом, по итогам 2024 года «Руском», все же, остался в плюсе.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Когда начнется паводок в Тюменской области и какие районы затопит первыми? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!