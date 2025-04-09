Тюменская птицефабрика, которую купило «Черкизово», теряет прибыль

Бройлерный завод «Руском», который в декабре 2024 года было выкуплен холдингом «Черкизово», снизил прибыль. По итогам финансового года компания заработала 740 миллионов рублей, сообщает отчетность, размещенная в госудасртвенном реестре бухгалтерской отчетности.
«ООО „Руском“, Тюменская область. Доходы по итогам 2024 финансового года составил 8,5 миллиардов рублей, расходы — 7,8 миллиарда рублей. Чистая прибыль компании составила 740,6 миллионов рублей», — гласит отчетность.
Отмечается, что годом ранее «Руском» заработал 907,3 миллиона рублей. Таким образом, прибыль компании снизилась почти на 20%.
ООО «Руском» было выкуплено холдингом «Черкизово» у омского «Короля колбас» Темури Латарии в декабре 2024 года. По словам представителей «Черкизово», покупка усилит позиции холдинга на рынке продуктов из мяса курицы.
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