В Курганскую область доставлена авиационная техника МЧС России для защиты населенных пунктов от природных пожаров. Решение о направлении техники было принято по обращению губернатора Вадима Шумкова к премьер-министру Михаилу Мишустину и главе МЧС.
«В Курганскую область прибыла авиатехника МЧС России, запрошенная для обеспечения безопасности региона в пожароопасный период. Самолет-амфибия Бе-200 и вертолет Ми-8 уже разместились в курганском аэропорту. Данная авиация будет применяться для организации защиты населенных пунктов региона от лесных и ландшафтных пожаров», — сообщается в telegram-канале правительства «Курганская область официально».
Также в регион прибыла инженерная машина разграждения с Уральского учебно-спасательного центра — она займется прокладкой защитных полос в Кургане и восьми муниципалитетах. Общая протяженность работ составит более 250 км.
С 29 апреля в области начнет работать десантное подразделение «Авиалесоохраны» из 56 человек. Кроме того, с начала апреля действует более 1200 патрульных групп, оснащенных огнетушителями и инструментом, которые проводят рейды по частному сектору, садоводствам и гаражным массивам. На местах также активно используют квадрокоптеры для мониторинга нарушений.
Ранее сообщалось, что с 11 апреля в Курганской области вводится особый противопожарный режим. За его нарушение предусмотрены штрафы до 800 тысяч рублей, а в случае тяжких последствий — и уголовная ответственность.
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