Управленческий спрут: как Тюмень стала кузницей кадров для высших эшелонов власти страны

Имена выходцев из Тюмени в высших эшелонах российской власти, без ложной скромности, на слуху у всех. Сергей Собянин, Владимир Якушев, Евгений Куйвашев, Руслан Кухарук — их всех можно назвать основателям или «выпускниками» тюменской школы управленцев (ТШУ). URA.RU изучило основные принципы знаменитой на всю страну школы — кузницы управленческих кадров.
«Тюменская школа управленцев»: первопроходцы
В новой истории России, после потрясений 90-х годов задел на новый курс управления положил действующий мэр Москвы, а в 2001 году губернатор Тюменской области Сергей Собянин. Регион стал пилотной площадкой для подготовки госуправленцев. Благодаря Собянину, который принял бандитскую Тюмень «на болотах и с пистолетом», Тюмень и область начали переживать свои лучшие времена.
Активная деятельность нового губернатора поначалу сделала из Тюмени мем: «столица деревень» стала «Лучшим городом Земли». Но факт — вещь упрямая. При Собянине выросли индексы и показатели, а столица региона преобразилась до неузнаваемости в лучшую сторону.
Управленческий успех был замечен на более высоких уровнях власти — в 2005 году, не дожидаясь окончания губернаторского срока Собянин переезжает в Москву, где возглавляет аппарат президента до 2010 года, когда избирается уже мэром Москвы. Вместе с ним уехала и Анастасия Ракова, при губернаторстве Собянина занимавшая пост первого помощника главы региона.
Политическая карьера Раковой оказалась не менее головокружительной — она занимала пост замглавы секретариата руководителя АП, работала в предвыборном штабе Дмитрия Медведева, возглавляла аппарат мэра столицы и в конечном итоге стала замом Собянина на мэрском посту. Так карьерный рост Сергея Собянина и его помощницы положил начало традиции «ковать» управленческие кадры в Тюменской области.
Что такое ТШУ?
Управленческий подход Сергея Собянина установил новые стандарты во многих аспектах государственной деятельности. Одним из основных его принципов, а после и всех «выпускников» Тюменской школы управленцев стала жесткая вертикаль власти. Этот подход позволил усилить контроль и повысить эффективность управления на всех уровнях. Концентрация бюджетных средств в едином центре — еще один принцип управления экс-губернатора Тюменской области.
Собянин также активно работал над улучшением бизнес-климата. Взаимодействие с предпринимательским сообществом и привлечение инвесторов стали ключевыми аспектами его стратегии. Это не только способствовало притоку инвестиций в регион, но и стимулировало экономическое развитие, создание новых рабочих мест и увеличение налоговых поступлений.
Инновационным шагом стало введение и негласного правила, при котором мэр и губернатор начали работать в тесной кооперации. Это нововведение позволило синхронизировать усилия городской и областной власти, что стало особенно актуальным на фоне политических скандалов и кризисных явлений в некоторых регионах, таких как Омская и Свердловская области, где две ветви власти погрязли в скандалах.
Как из рога изобилия: от Москвы и до Сибири
Финансист, родом из Башкортостана — Владимир Якушев еще одна яркая фигура на политическом Олимпе сначала Тюмени, а после и всей России. Придя с поста директора банка в команду Собянина в 2001 году он и сменил своего начальника на посту губернатора области в 2005-м. Дальше — больше: в 2018 уйдя с поста губернатора становится министром строительства РФ, 2020 год — полпред президента в УрФО, в 2024 — секретарь Генсовета партии «Единая Россия».
Валерий Фальков — еще один выдающийся министр из рядов «выпускников» ТШУ. Начал свой карьерный рост при поддержке Якушева. С 2012 года он исполнял обязанности ректора, а с 2013 года официально возглавил ТюмГУ — ведущий вуз региона. После назначения Якушева полномочным представителем, в том же году Фальков был назначен министром науки и высшего образования РФ.
Но не только столицу покорили тюменские управленцы. Повезло познакомиться с их стилем работы и соседней Свердловской области. Экс-мэр Тюмени Евгений Куйвашев возглавил Свердловскую область в 2012 году, экс-замгубернатора Собянина Олег Чемезов в 2021 стал вице-губернатором Свердловской области, экс-замглавы Тюмени Алексей Орлов возглавил Екатеринбург.
Тюменские специалисты зарекомендовали себя настолько успешно, что их опыт нашел применение в различных регионах страны, от Центральной России до Сибири. В 2022 году бывший глава Тобольска Владимир Мазур стал губернатором Томской области. Андрей Саносян, который ранее занимал пост заместителя директора департамента инвестиционной политики Тюменской области, теперь работает заместителем губернатора Нижегородской области.
Традиция — из мэра в губернаторы
Если предыдущие назначения проходили без массового исхода тюменских чиновников в соседние регионы, то летом 2024 года Тюменскую область знатно «потрясло». Глава Тюмени Руслан Кухарук занял пост губернатора ХМАО и вместе с ним из тюменской администрации поехали управленцы. Так в ХМАО на повышение уехали глава аппарата губернатора Ирина Чудова, Владимир Кильтау, Елена Майер, Наталья Огородникова.
Естественно, столица региона не могла оставаться долго без главных управленцев: из Тобольска в Тюмень двинулся новый десант. Экс-глава Тобольска Максим Афанасьев стал главой Тюмени, привезя с собой и свою команду — Наталью Мудриченко, Анну Стенникову, Светлану Сейдвалиеву.
Казалось бы, теперь согласно «эффекту домино» опустеет тобольская мэрия. Но снова всех спасла ТШУ — замглавы Петр Вагин стал главой Тобольска, набрав команду из Тюмени. Легендарная «скамейка запасных» тюменской школы управленцев, казалось не опустеет никогда.
Новый десант
Эта масштабная отправка кадров в высшие эшелоны власти соседнего региона вызвала беспокойство среди тюменской политической элиты. Были опасения, что ресурс истощился, «скамейка запасных» оказалась пуста. Тем не менее, ТШУ продолжает выпускать ценные кадры для органов власти.
Плох тот мэр, что не мечтает стать губернатором, если только он не мэр Москвы — эта популярная шутка в тюменских политических кругах как ничто отражает общие настроения. Амбициозный, креативный глава Тюмени Максим Афанасьев — один из главных претендентов на следующий переход. Уже давно муссируются слухи о его готовности занять пост губернатора в любом регионе России, если такую честь ему окажет президент.
«Когда врио губернатора соседнего региона стал Денис Паслер, обсуждалась возможность перевести главу Тюмени Максима Афанасьева на место Алексея Орлова. В качестве одного из доводов приводилось то, что его так срочно перевели из Тобольска в Тюмень, чтобы подготовить для соседнего Екатеринбурга», — сообщил URA.RU анонимный источник из политических кругов региона.
Главной особенностью ТШУ, пожалуй, можно назвать умение работать четко, слаженно и идти на опережение. Тюменский политолог Александр Безделов в разговоре в агентством подчеркнул, что Тюменская область — образцовый пример выполнения поставленных президентом задач.
«Показатели эффективности органов власти, КПИ, это и есть „проходной балл“ региональных чиновников для потенциального повышения в системе власти. И в нашем регионе, стоит отметить, показатели выполняются — поэтому не исключено, что из органов исполнительной власти тюменских чиновников заберут на работу в другие регионы», — сообщил URA.RU политолог Безделов.
По данным инсайдеров агентства, Орден Александра Невского губернатор Александр Моор получил от президента за работу в подшефном Краснодоне: и это выглядит как путевка в новую политическую жизнь. Кроме того, источники URA.RU сообщают, что в АП уже давно приметили замгубернатора по внутренней политике Павла Белявского — его показатели в новых регионах России не вызывают вопросов. Следовательно, его работа возможно будет поощрена предложением занять высокий пост либо в новых регионах, либо в Москве.
Звезды регпарламента
От команды высших управленцев в ТШУ не отстает и депутатский корпус. В Тюмени все сильнее активизируются слухи о переходе вице-спикера облдумы Владимира Сысоева в главный парламент страны. Тем более, что этот сценарий политической карьеры для либерал-демократа не нов. Владимир Сысоев уже переходил в Госдуму раньше срока, в 2015 году депутат получил мандат бывшего министра Сергея Калашникова.
По данным инсайдеров агентства, вслед за Сысоевым в ГД может отправится и глава исполкома «Единой России» Ольга Швецова. Однако, для тюменского парламента это будет большой потерей, считает политолог Лев Березин.
«Конечно, переход Швецовой в Госдуму от ЕР возможен. Но она единственная такая в Тюмени, умело проводит свою работу: для реготделения и облдумы это будет невосполнимой утратой», — сообщил URA.RU политолог Березин.
Однако, как уже было сказано выше — «скамейка запасных» в высших эшелонах власти региона как по волшебству наполняется новыми талантливыми управленцами и парламентариями. ТШУ готовит кадры на протяжении 20 лет и не планирует «закрывать свои двери».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Когда начнется паводок в Тюменской области и какие районы затопит первыми? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!