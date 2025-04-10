Шквалистый ветер, арест экс-мэра и нападение на ребенка: главное в Кургане 10 апреля

Шквалистый ветер срывает рекламные щиты и валит деревья в Кургане
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На Курган обрушился сильный ветер с порывами до 18 м/с, сопровождающийся дождем
На Курган обрушился сильный ветер с порывами до 18 м/с, сопровождающийся дождем Фото:

В Курганской области начался шторм: сильный ветер валит деревья, срывает билборды и обшивку с балконов. В городе зафиксированы порывы до 18 м/с, а ночью синоптики прогнозируют усиление до 20 м/с. Власти призывают жителей быть осторожнее и не парковать автомобили у деревьев и конструкций.

Стихия обрушилась на Курган

На Курганскую область обрушился мощный ветер с порывами до 18 м/с и дождем. В Заозерном районе с деревьев посрывало ветки, а у детсада на балконе качается железная обшивка. На шоссе Тюнина почти полностью снесло рекламный щит, а в центре города рухнули временные ограждения. По данным ЦГМС, пик стихии придётся на ночь.

Экс-мэр Щучья Дорошенко арестован

Бывшего мэра Щучьего Юрия Дорошенко задержали и отправили в СИЗО на два месяца. Его обвиняют в превышении должностных полномочий. Ранее у экс-главы прошли обыски, сейчас он проходит по уголовному делу как фигурант. Силовые структуры и сам Дорошенко пока комментариев не предоставили.

Отец поймал зека при попытке изнасиловать его дочь

В Шадринске осужденный, проходивший лечение в ЛИУ, попытался изнасиловать девочку в парке. Его остановил отец ребёнка, который вышел ей навстречу и задержал нападавшего до приезда полиции. Мужчина признал вину, против него возбуждено уголовное дело.

?МЧС перебросило авиацию в Курган

В Курган прибыл самолет-амфибия Бе-200 и вертолет Ми-8 для борьбы с пожарами. Также доставили инженерную машину разграждения для прокладки защитных полос. Решение о переброске техники принято после обращения губернатора Вадима Шумкова. С 11 апреля в области введут особый противопожарный режим.

Герасименко и Сидоров не прошли в финал конкурса на пост мэра

Свердловский политик Владимир Герасименко и оппозиционер Яков Сидоров выбыли из конкурса на пост главы Кургана. Герасименко заявил, что его «испугались», Сидоров воспринял решение спокойно и намерен баллотироваться в облдуму. Финал состоится 16 апреля, главными претендентами остались Антон Науменко и адвокат Алексей Кондратьев.

Зарплаты врачам пересчитают

Курганская область попала в пилотный проект по новой системе оплаты труда для врачей. Внедрение модели начнётся в мае и будет направлено на повышение стабильности доходов. Это должно решить проблему дефицита кадров в медицине. Власти региона рассчитывают, что нововведения повысят привлекательность профессии.

Тобол растет, но остальные реки идут на спад

Уровень воды в Тоболе в Кургане вырос на 6 см, достигнув 389 см. В остальных районах — Звериноголовском, Шадринске и Далматово — фиксируется снижение от 7 до 13 см. По данным ЦГМС, ситуация стабильна и в пределах нормы. Угрозы для населенных пунктов пока нет.

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В Курганской области начался шторм: сильный ветер валит деревья, срывает билборды и обшивку с балконов. В городе зафиксированы порывы до 18 м/с, а ночью синоптики прогнозируют усиление до 20 м/с. Власти призывают жителей быть осторожнее и не парковать автомобили у деревьев и конструкций. Стихия обрушилась на Курган На Курганскую область обрушился мощный ветер с порывами до 18 м/с и дождем. В Заозерном районе с деревьев посрывало ветки, а у детсада на балконе качается железная обшивка. На шоссе Тюнина почти полностью снесло рекламный щит, а в центре города рухнули временные ограждения. По данным ЦГМС, пик стихии придётся на ночь. Экс-мэр Щучья Дорошенко арестован Бывшего мэра Щучьего Юрия Дорошенко задержали и отправили в СИЗО на два месяца. Его обвиняют в превышении должностных полномочий. Ранее у экс-главы прошли обыски, сейчас он проходит по уголовному делу как фигурант. Силовые структуры и сам Дорошенко пока комментариев не предоставили. Отец поймал зека при попытке изнасиловать его дочь В Шадринске осужденный, проходивший лечение в ЛИУ, попытался изнасиловать девочку в парке. Его остановил отец ребёнка, который вышел ей навстречу и задержал нападавшего до приезда полиции. Мужчина признал вину, против него возбуждено уголовное дело. ?МЧС перебросило авиацию в Курган В Курган прибыл самолет-амфибия Бе-200 и вертолет Ми-8 для борьбы с пожарами. Также доставили инженерную машину разграждения для прокладки защитных полос. Решение о переброске техники принято после обращения губернатора Вадима Шумкова. С 11 апреля в области введут особый противопожарный режим. Герасименко и Сидоров не прошли в финал конкурса на пост мэра Свердловский политик Владимир Герасименко и оппозиционер Яков Сидоров выбыли из конкурса на пост главы Кургана. Герасименко заявил, что его «испугались», Сидоров воспринял решение спокойно и намерен баллотироваться в облдуму. Финал состоится 16 апреля, главными претендентами остались Антон Науменко и адвокат Алексей Кондратьев. Зарплаты врачам пересчитают Курганская область попала в пилотный проект по новой системе оплаты труда для врачей. Внедрение модели начнётся в мае и будет направлено на повышение стабильности доходов. Это должно решить проблему дефицита кадров в медицине. Власти региона рассчитывают, что нововведения повысят привлекательность профессии. Тобол растет, но остальные реки идут на спад Уровень воды в Тоболе в Кургане вырос на 6 см, достигнув 389 см. В остальных районах — Звериноголовском, Шадринске и Далматово — фиксируется снижение от 7 до 13 см. По данным ЦГМС, ситуация стабильна и в пределах нормы. Угрозы для населенных пунктов пока нет.
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