Шквалистый ветер, арест экс-мэра и нападение на ребенка: главное в Кургане 10 апреля

В Курганской области начался шторм: сильный ветер валит деревья, срывает билборды и обшивку с балконов. В городе зафиксированы порывы до 18 м/с, а ночью синоптики прогнозируют усиление до 20 м/с. Власти призывают жителей быть осторожнее и не парковать автомобили у деревьев и конструкций.
Стихия обрушилась на Курган
На Курганскую область обрушился мощный ветер с порывами до 18 м/с и дождем. В Заозерном районе с деревьев посрывало ветки, а у детсада на балконе качается железная обшивка. На шоссе Тюнина почти полностью снесло рекламный щит, а в центре города рухнули временные ограждения. По данным ЦГМС, пик стихии придётся на ночь.
Экс-мэр Щучья Дорошенко арестован
Бывшего мэра Щучьего Юрия Дорошенко задержали и отправили в СИЗО на два месяца. Его обвиняют в превышении должностных полномочий. Ранее у экс-главы прошли обыски, сейчас он проходит по уголовному делу как фигурант. Силовые структуры и сам Дорошенко пока комментариев не предоставили.
Отец поймал зека при попытке изнасиловать его дочь
В Шадринске осужденный, проходивший лечение в ЛИУ, попытался изнасиловать девочку в парке. Его остановил отец ребёнка, который вышел ей навстречу и задержал нападавшего до приезда полиции. Мужчина признал вину, против него возбуждено уголовное дело.
?МЧС перебросило авиацию в Курган
В Курган прибыл самолет-амфибия Бе-200 и вертолет Ми-8 для борьбы с пожарами. Также доставили инженерную машину разграждения для прокладки защитных полос. Решение о переброске техники принято после обращения губернатора Вадима Шумкова. С 11 апреля в области введут особый противопожарный режим.
Герасименко и Сидоров не прошли в финал конкурса на пост мэра
Свердловский политик Владимир Герасименко и оппозиционер Яков Сидоров выбыли из конкурса на пост главы Кургана. Герасименко заявил, что его «испугались», Сидоров воспринял решение спокойно и намерен баллотироваться в облдуму. Финал состоится 16 апреля, главными претендентами остались Антон Науменко и адвокат Алексей Кондратьев.
Зарплаты врачам пересчитают
Курганская область попала в пилотный проект по новой системе оплаты труда для врачей. Внедрение модели начнётся в мае и будет направлено на повышение стабильности доходов. Это должно решить проблему дефицита кадров в медицине. Власти региона рассчитывают, что нововведения повысят привлекательность профессии.
Тобол растет, но остальные реки идут на спад
Уровень воды в Тоболе в Кургане вырос на 6 см, достигнув 389 см. В остальных районах — Звериноголовском, Шадринске и Далматово — фиксируется снижение от 7 до 13 см. По данным ЦГМС, ситуация стабильна и в пределах нормы. Угрозы для населенных пунктов пока нет.
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