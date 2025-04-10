В Тобольске введут правила оформления вывесок

Власти Тобольска (Тюменская область) разрабатывают нормативный акт, который будет определять внешний облик городских вывесок. Как заявил местный глава Петр Вагин, внешний облик зданий должен отражать богатую историю города.
«Тобольск — город с богатой историей, и важно, чтобы его облик отражал это. Департамент разрабатывает нормативный акт, который поможет создать эстетичные ретро-вывески, гармонирующие с исторической средой», — поделился Вагин в своем telegram-канале.
Планируется рекомендовать при оформлении вывесок определенные шрифты, чтобы все они выглядели стильно и аутентично. Вопрос обсуждался на заседании архитектурно-градостроительного совета Тобольска.
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