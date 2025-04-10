10 апреля 2025

В Тобольске введут правила оформления вывесок

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Городские вывески должны быть оформлены в едином историческом стиле
Городские вывески должны быть оформлены в едином историческом стиле Фото:

Власти Тобольска (Тюменская область) разрабатывают нормативный акт, который будет определять внешний облик городских вывесок. Как заявил местный глава Петр Вагин, внешний облик зданий должен отражать богатую историю города.

«Тобольск — город с богатой историей, и важно, чтобы его облик отражал это. Департамент разрабатывает нормативный акт, который поможет создать эстетичные ретро-вывески, гармонирующие с исторической средой», — поделился Вагин в своем telegram-канале.

Планируется рекомендовать при оформлении вывесок определенные шрифты, чтобы все они выглядели стильно и аутентично. Вопрос обсуждался на заседании архитектурно-градостроительного совета Тобольска.

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Власти Тобольска (Тюменская область) разрабатывают нормативный акт, который будет определять внешний облик городских вывесок. Как заявил местный глава Петр Вагин, внешний облик зданий должен отражать богатую историю города. «Тобольск — город с богатой историей, и важно, чтобы его облик отражал это. Департамент разрабатывает нормативный акт, который поможет создать эстетичные ретро-вывески, гармонирующие с исторической средой», — поделился Вагин в своем telegram-канале. Планируется рекомендовать при оформлении вывесок определенные шрифты, чтобы все они выглядели стильно и аутентично. Вопрос обсуждался на заседании архитектурно-градостроительного совета Тобольска.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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