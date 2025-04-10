10 апреля 2025

На Ямале стало опасно выезжать на обледенелые трассы. Видео

Трасса на выезде из Ноябрьска стала опасной для проезда
© Служба новостей «URA.RU»
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Дороги на Ямале покрылись коркой льда
Дороги на Ямале покрылись коркой льда Фото:

Трасса на выезде из Ноябрьске (ЯНАО) стала опасной для проезда. После перепада температур дорожное полотно покрылось коркой льда. Ямальцы рекомендуют не выезжать на дорогу, сообщает telegram-канал NSK.

«Крайне не рекомендую выезжать на трассу, скользко, кидает с колеи», — пишет участник сообщества. Автор также опубликовал видео поездки по дороге, ведущей к Ноябрьску.

Напряженная обстановка сохраняется и на других трассах округа. Так, в Тазовском районе ЯНАО из-за плохой погоды задерживались выезды пассажирских автобусов. На Ямале сильный ветер и резкие температурные перепады. Местами скорость ветра может достигать 23 м/с. Ближайшие три дня синоптики обещают метель, мокрый снег и дождь.

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Трасса на выезде из Ноябрьске (ЯНАО) стала опасной для проезда. После перепада температур дорожное полотно покрылось коркой льда. Ямальцы рекомендуют не выезжать на дорогу, сообщает telegram-канал NSK. «Крайне не рекомендую выезжать на трассу, скользко, кидает с колеи», — пишет участник сообщества. Автор также опубликовал видео поездки по дороге, ведущей к Ноябрьску. Напряженная обстановка сохраняется и на других трассах округа. Так, в Тазовском районе ЯНАО из-за плохой погоды задерживались выезды пассажирских автобусов. На Ямале сильный ветер и резкие температурные перепады. Местами скорость ветра может достигать 23 м/с. Ближайшие три дня синоптики обещают метель, мокрый снег и дождь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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