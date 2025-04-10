Трасса на выезде из Ноябрьске (ЯНАО) стала опасной для проезда. После перепада температур дорожное полотно покрылось коркой льда. Ямальцы рекомендуют не выезжать на дорогу, сообщает telegram-канал NSK.
«Крайне не рекомендую выезжать на трассу, скользко, кидает с колеи», — пишет участник сообщества. Автор также опубликовал видео поездки по дороге, ведущей к Ноябрьску.
Напряженная обстановка сохраняется и на других трассах округа. Так, в Тазовском районе ЯНАО из-за плохой погоды задерживались выезды пассажирских автобусов. На Ямале сильный ветер и резкие температурные перепады. Местами скорость ветра может достигать 23 м/с. Ближайшие три дня синоптики обещают метель, мокрый снег и дождь.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!