В Кургане мигрант отделался штрафом за поддельную справку

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В Кургане мигрант предъявил полицейским поддельную справку
В Кургане мигрант предъявил полицейским поддельную справку Фото:
новость из сюжета
Проблемы мигрантов в Курганской области

Иностранный гражданин был признан виновным в Кургане за использование поддельного документа. Мужчина пытался доказать, что он трудоустроен при помощи фиктивной справки, но был разоблачен полицейскими. Суд приговорил мигранта к штрафу, рассказали URA.RU источники, приближенные к правоохранительным органам.

«Уроженец Азербайджана в отделе по вопросам миграции представил справку 2-НДФЛ из местной коммерческой организации. Она оказалась фальшивой — было возбуждено уголовное дело», — сообщили источники. Мигранту назначили штраф в размере 20 тысяч рублей.

Информация подтвердилась материалами судебной картотеки. Попытку схитрить и выдать себя за трудоустроенного иностранец предпринял во втором Заозерном микрорайоне Кургана, когда ездил в полицейский отдел. Обман был разоблачен, мужчина полностью признал свою вину.

Суд признал мужчину виновным в использовании поддельного документа. Учитывая, что мужчина впервые привлекается к ответственности, ему назначили наказание в виде штрафа.

Ранее URA.RU сообщало, что на курганской трассе полицейские остановили автомобиль с мигрантами. Водитель пытался дать взятку сотруднику ГАИ, чтобы избежать проверки документов у лиц внутри автомобиля — было возбуждено уголовное дело.

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Иностранный гражданин был признан виновным в Кургане за использование поддельного документа. Мужчина пытался доказать, что он трудоустроен при помощи фиктивной справки, но был разоблачен полицейскими. Суд приговорил мигранта к штрафу, рассказали URA.RU источники, приближенные к правоохранительным органам. «Уроженец Азербайджана в отделе по вопросам миграции представил справку 2-НДФЛ из местной коммерческой организации. Она оказалась фальшивой — было возбуждено уголовное дело», — сообщили источники. Мигранту назначили штраф в размере 20 тысяч рублей. Информация подтвердилась материалами судебной картотеки. Попытку схитрить и выдать себя за трудоустроенного иностранец предпринял во втором Заозерном микрорайоне Кургана, когда ездил в полицейский отдел. Обман был разоблачен, мужчина полностью признал свою вину. Суд признал мужчину виновным в использовании поддельного документа. Учитывая, что мужчина впервые привлекается к ответственности, ему назначили наказание в виде штрафа. Ранее URA.RU сообщало, что на курганской трассе полицейские остановили автомобиль с мигрантами. Водитель пытался дать взятку сотруднику ГАИ, чтобы избежать проверки документов у лиц внутри автомобиля — было возбуждено уголовное дело.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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