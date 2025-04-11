В Кургане мигрант отделался штрафом за поддельную справку

Иностранный гражданин был признан виновным в Кургане за использование поддельного документа. Мужчина пытался доказать, что он трудоустроен при помощи фиктивной справки, но был разоблачен полицейскими. Суд приговорил мигранта к штрафу, рассказали URA.RU источники, приближенные к правоохранительным органам.
«Уроженец Азербайджана в отделе по вопросам миграции представил справку 2-НДФЛ из местной коммерческой организации. Она оказалась фальшивой — было возбуждено уголовное дело», — сообщили источники. Мигранту назначили штраф в размере 20 тысяч рублей.
Информация подтвердилась материалами судебной картотеки. Попытку схитрить и выдать себя за трудоустроенного иностранец предпринял во втором Заозерном микрорайоне Кургана, когда ездил в полицейский отдел. Обман был разоблачен, мужчина полностью признал свою вину.
Суд признал мужчину виновным в использовании поддельного документа. Учитывая, что мужчина впервые привлекается к ответственности, ему назначили наказание в виде штрафа.
Ранее URA.RU сообщало, что на курганской трассе полицейские остановили автомобиль с мигрантами. Водитель пытался дать взятку сотруднику ГАИ, чтобы избежать проверки документов у лиц внутри автомобиля — было возбуждено уголовное дело.
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