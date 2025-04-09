В Курганской области мигранты пытались дать взятку полицейским

В Курганской области азиатские мигранты пытались дать взятку полицейским. Об этом сообщает пресс-служба полиции Курганской области.
Инцидент произошел 7 апреля на 350 километре автодороги «Иртыш», когда водитель минивэна, гражданин РФ, пытался дать взятку инспекторам, чтобы избежать проверки иностранных граждан. «В автомобиле находились несколько граждан азиатской республики, транспортным средством управлял их 52-летний соотечественник, являющийся гражданином Российской Федерации», — пишет ведомство. Попытка взятки была немедленно пресечена.
В результате происшествия было возбуждено уголовное дело за мелкое взяточничество. Также в ходе проверки выявлены нарушения миграционного законодательства среди иностранных граждан, которые находились в машине. Санкцией за покушение на взяточничество может стать лишение свободы на срок до одного года.
Ранее URA.RU сообщало, что дальнобойщик трижды пытался подкупить курганских полицейских. Но все его попытки оказались безуспешными, а сам он попал под уголовную статью.
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