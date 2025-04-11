В Кургане обсуждают, что ЛДПР закрыла четыре отделения в регионе. Инсайд

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В Кургане обсуждают зачистку сразу четырех отделений ЛДПР, но руководство опровергает информацию
В Кургане обсуждают зачистку сразу четырех отделений ЛДПР, но руководство опровергает информацию Фото:

В Курганской области партия ЛДПР ликвидировала сразу четыре своих местных отделения. Речь идет о структурах в Звериноголовском, Шумихинском, Далматовском округах и в городе Шадринске, сообщают URA.RU источники в партии. При этом лидер партии в регионе Владимир Сысоев опроверг данную информацию, уже с 14 апреля он поедет знакомиться с партийцами из этих муниципалитетов.

«Руководители этих отделений сложили полномочия из-за разногласий с руководством. Новых координаторов найти не удалось, поэтому отделения закрыли. Теперь новый врио координатора ЛДПР Владимир Сысоев начал наводить порядок внутри партии и урегулировать конфликты», — объясняют собеседники агентства.

Исполняющий обязанности координатора ЛДПР в Курганской области Владимир Сысоев в разговоре с URA.RU опроверг информацию о закрытии отделений. Он также сообщил, что в ближайшее время планирует начать поездки по округам для личного знакомства с местными партийцами.

Ранее URA.RU писало, что Владимир Сысоев, депутат Тюменской областной думы, назначен исполняющим обязанности координатора курганского отделения ЛДПР. Одной из его задач, как отмечал в разговоре с агентством, является усиление партийной структуры перед выборами в региональный парламент.

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В Курганской области партия ЛДПР ликвидировала сразу четыре своих местных отделения. Речь идет о структурах в Звериноголовском, Шумихинском, Далматовском округах и в городе Шадринске, сообщают URA.RU источники в партии. При этом лидер партии в регионе Владимир Сысоев опроверг данную информацию, уже с 14 апреля он поедет знакомиться с партийцами из этих муниципалитетов. «Руководители этих отделений сложили полномочия из-за разногласий с руководством. Новых координаторов найти не удалось, поэтому отделения закрыли. Теперь новый врио координатора ЛДПР Владимир Сысоев начал наводить порядок внутри партии и урегулировать конфликты», — объясняют собеседники агентства. Исполняющий обязанности координатора ЛДПР в Курганской области Владимир Сысоев в разговоре с URA.RU опроверг информацию о закрытии отделений. Он также сообщил, что в ближайшее время планирует начать поездки по округам для личного знакомства с местными партийцами. Ранее URA.RU писало, что Владимир Сысоев, депутат Тюменской областной думы, назначен исполняющим обязанности координатора курганского отделения ЛДПР. Одной из его задач, как отмечал в разговоре с агентством, является усиление партийной структуры перед выборами в региональный парламент.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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